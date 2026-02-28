Ce salon Neptune à moins de 300 € change tout sur votre terrasse et fait fondre la facture d'été

Aux premiers beaux jours, l’envie de s’installer dehors se heurte vite aux prix du mobilier. Ce salon de jardin Neptune sous la barre des 300 € promet pourtant de métamorphoser une petite terrasse.

Les premiers rayons de soleil donnent envie de s’installer dehors avec un café, un livre ou quelques amis, mais le prix du mobilier de jardin refroidit vite. Entre les salons bas souvent onéreux et les chaises de camping peu confortables, beaucoup renoncent à relooker leur terrasse ou leur balcon.

Un modèle tire pourtant son épingle du jeu : le salon de jardin Neptune, un ensemble complet pour deux personnes édité par Dmora. Proposé autour de moins de 300 € chez certains marchands en ligne, alors qu’il peut dépasser largement ce montant ailleurs, il promet de transformer un petit extérieur en vrai coin détente. Reste à voir comment il s’y prend.

Un salon de jardin Neptune complet, pensé pour les petits espaces

Le salon Neptune se compose de deux fauteuils à dossier haut, avec assise large, et d’une table basse faisant office de coffre. Les fauteuils affichent environ 75 x 57,5 x 79 cm, la table 64 x 64 x 40 cm, un format compact qui trouve sa place sur un balcon, une loggia ou une petite terrasse. Le tout est livré avec des coussins, prêt pour les pauses au soleil.

Visuellement, cet ensemble adopte un effet rotin en résine dans des teintes marron ou anthracite, très facile à marier avec un tapis d’extérieur ou quelques plantes. Fabriqué à 100 % en Italie, dans une usine certifiée ISO 9001, il se positionne comme un salon compact mais accueillant. Sur certains sites comme ManoMano, son prix tourne autour de 290 €, alors que le même modèle s’affiche bien au-dessus de 300 € chez des enseignes de bricolage comme Castorama ou Leroy Merlin.

Matière maligne et entretien facile pour un budget qui tient la route

Le secret du salon Neptune tient à sa structure en polypropylène renforcé effet rotin, un plastique robuste pensé pour l’extérieur. Il résiste au froid, aux rayons UV et aux intempéries, reste insensible aux huiles comme aux solvants et n’absorbe ni l’humidité ni les odeurs. Cette matière 100 % recyclable évite les traitements réguliers que réclament certains bois ou résines tressées, ce qui limite aussi les dépenses dans le temps.

Pour le nettoyage, un simple coup d’eau suffit à lui rendre son éclat, même après de fortes pluies. La table basse intègre un coffre de rangement où l’on peut glisser coussins, plaids légers ou quelques photophores pour les soirées. Grâce à son format compact, l’ensemble trouve sa place aussi bien sur un balcon étroit que sur une petite terrasse, sans donner l’impression de tasser l’espace.

Transformer sa terrasse avec le salon Neptune sans exploser son budget

Sur un balcon de ville, on peut installer les deux fauteuils face à face autour de la table pour créer un coin café intime, là où il n’y avait souvent qu’un séchoir ou quelques chaises dépareillées. Sur une petite terrasse, les placer en angle le long du mur libère le passage et garde la vue dégagée.

Comme la base du salon reste sobre, il suffit d’ajouter un tapis d’extérieur coloré, deux ou trois plantes en pot et quelques lumières solaires pour changer complètement l’ambiance. En profitant des promotions de printemps, l’ensemble reste tout proche de la barre des 300 €.