Évier qui sent mauvais : arrêtez les produits chimiques, c’est en dévissant cette partie du siphon que tout change

Votre évier sent l’égout alors que tout est propre et vous pensez aussitôt aux déboucheurs chimiques. Et si la solution tenait plutôt à une simple pièce à dévisser sous le siphon ?

Une odeur d’égout qui remonte de l’évier, alors que la cuisine brille, a quelque chose de décourageant. Beaucoup foncent acheter un flacon de déboucheurs chimiques très prometteurs, en espérant voir le problème disparaître avec la mousse. L’odeur revient pourtant souvent quelques jours plus tard.

Dans bien des cas, la cause ne se trouve pas au fond de la canalisation, mais dans une petite pièce juste sous la bonde : le siphon. Une partie précise, pensée pour être dévissée à la main, concentre la plupart des saletés responsables des mauvaises odeurs. Et c’est là que tout se joue.

Pourquoi le siphon sent mauvais alors qu’il est censé bloquer les odeurs

Le siphon, en forme de S, de U ou de bouteille, garde en permanence une petite réserve d’eau, la fameuse garde d’eau d’environ 50 mm. Ce bouchon liquide empêche normalement les gaz d’égout de remonter. Mais la partie élargie en bas, appelée culot, sert aussi de piège à débris : miettes, restes de vaisselle, graisses, cheveux, savon.

Au fil des semaines, tout cela forme un bouchon mou, visqueux. Sur les parois du tuyau, un biofilm se crée, sorte de couche glissante faite de matières organiques, de calcaire et de bactéries. Dans cet environnement humide et confiné, ces déchets fermentent et libèrent des gaz qui remontent par l’évier. Tant que ce “réservoir” n’est pas vidé, l’odeur revient, même après un gros ménage.

Dévisser le culot du siphon : le bon geste plutôt qu’un produit chimique

Les produits corrosifs percent parfois un passage dans le bouchon, mais ils ne nettoient ni le fond du culot ni le biofilm. Ils peuvent aussi fragiliser les joints en caoutchouc et le plastique des tuyaux. À l’inverse, l’intervention mécanique consiste à retirer la cause du problème, sans polluer l’eau ni abîmer la plomberie.

Il suffit de quelques minutes et d’un peu d’organisation :

Vider le placard sous l’évier, placer une bassine ou un seau sous le siphon et prévoir une serpillière.

Dévisser le culot à la main, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; si c’est bloqué, utiliser une pince multiprise en protégeant le plastique avec un chiffon.

Laisser l’eau du siphon se vider dans la bassine, retirer à la main le bouchon de débris et le jeter à la poubelle.

Nettoyer l’intérieur du culot avec une éponge ou du papier, puis le rincer avec un mélange d’1 litre d’eau chaude et de bicarbonate de soude (2 cuillères à soupe).

(2 cuillères à soupe). Contrôler le joint torique noir (diamètre courant 32 ou 40 mm), le nettoyer et le remettre bien en place s’il est en bon état.

Revisser le culot à la main sans forcer, faire couler un filet d’eau et vérifier l’étanchéité avec le doigt.

Entretenir son siphon pour éviter le retour des mauvaises odeurs

Une fois le culot vidé, l’effet est immédiat : l’odeur disparaît et l’eau s’écoule mieux. Pour garder ce résultat, un nettoyage de ce type tous les trois ou quatre mois limite les risques de bouchon. En complément, on peut, de temps en temps, verser dans l’évier un mélange de bicarbonate, sel, vinaigre puis eau bouillante pour décoller les dépôts plus loin dans les tuyaux. Éviter de verser huiles de cuisson et grandes quantités de graisses, installer une petite crépine pour retenir les restes et surveiller l’état des joints suffisent ensuite à garder un évier silencieux et sans odeur, sans aucun produit agressif.