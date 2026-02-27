Kinder Country maison : cette recette secrète et le geste clé pour un cœur croustillant pendant une semaine

Fin février, le froid persiste et l’envie de Kinder Country maison au cœur de céréales soufflées se fait sentir dans la cuisine. Comment obtenir cette coque chocolat qui claque sans effort ?

Quand les journées de fin février s’étirent et que le froid s’accroche encore un peu, l’envie de goûter réconfortant se fait pressante. L’odeur du cacao qui fond, les bols de céréales qui attendent sur le plan de travail : tout annonce un moment de retour en enfance autour de barres façon Kinder.

Plutôt que d’ouvrir un paquet industriel, beaucoup préfèrent aujourd’hui préparer de vrais Kinder Country maison, avec une coque de chocolat au lait qui claque sous la dent et un cœur de céréales soufflées ultra croustillant. Le plaisir est le même, mais on choisit ses ingrédients, on contrôle le sucre et on maîtrise les textures.

Les ingrédients clés des Kinder Country maison

Pour retrouver ce goût culte, la base est simple : 200 g de chocolat au lait de qualité, idéalement à 40 % de cacao, 150 g de chocolat blanc pâtissier et 40 g de riz soufflé nature, non sucré. Ce dernier détail compte, car le chocolat apporte déjà une bonne dose de sucre et l’humidité ramollirait le croustillant.

Une petite cuillère d’huile neutre, de noisette ou de coco désodorisée ajoutée au chocolat fondu reste facultative, mais elle donne une texture plus fluide et une coque brillante. Côté matériel, les moules en silicone type barres, financiers ou même bacs à glaçons rectangulaires facilitent le démoulage sans casser la fine paroi chocolatée.

Recette Kinder Country maison pas à pas

Commencez par la coque : faites fondre au bain-marie la moitié du chocolat au lait, sans jamais laisser l’eau toucher le bol, puis mélangez jusqu’à obtenir une texture lisse. Tapissez le fond et les bords des moules en remontant bien sur les côtés pour former une paroi régulière, puis placez au réfrigérateur pendant une quinzaine de minutes.

Pendant ce temps, faites fondre le chocolat blanc dans un second récipient, laissez-le tiédir quelques instants puis ajoutez le riz soufflé en mélangeant doucement pour ne pas briser les grains. Répartissez ce cœur lacté dans les moules en laissant environ un millimètre libre en haut, remettez au frais, puis terminez avec le reste de chocolat au lait et laissez prendre au réfrigérateur pendant au moins deux heures.

Conservation et astuces pour un croustillant durable

Pour garder ce croquant inégalé plusieurs jours, glissez vos barres dans une boîte hermétique, à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Une température ambiante fraîche autour de 18 °C évite que le riz soufflé ne ramollisse ; au réfrigérateur, elles se conservent jusqu’à une semaine, à condition de les sortir cinq minutes avant de les déguster.