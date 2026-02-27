Kinder Country maison : ce secret croustillant qui a changé notre goûter et fait oublier les barres du supermarché

Barre culte de Ferrero, le Kinder Country s’invite désormais en version maison, plus croustillante et sans additifs. Entre deux fournées au chocolat, une astuce simple change totalement le croquant de ce goûter régressif.

Barre chocolatée aux céréales soufflées, croquant net sous la dent et cœur lacté tout doux : tout le monde reconnaît le profil de la célèbre Kinder Country. Quand l’envie de réconfort se mêle à celle de maîtriser ce que l’on met dans l’assiette, l’idée de la refaire chez soi devient tentante. Reste à retrouver ce croustillant inégalable, sans additifs ni usine.

Depuis qu’ils ont tenté la version maison, beaucoup de parents assurent que c’est devenu leur goûter préféré avec les enfants. La créatrice de contenus Sharon Allain, alias @les_recettes_de_sharon, en a fait un défi : « Stop aux Kinder Country industriels ! Et si tu les faisais toi-même ? C’est bien plus fun et délicieux », a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux, relayée par Marmiton. Retrouver le goût culte… en mieux.

Pourquoi les Kinder Country maison font craquer toute la famille

Reproduire un Kinder Country maison, ce n’est pas seulement copier une barre Ferrero. On choisit un chocolat au lait plus riche en cacao, un chocolat blanc pâtissier de qualité, on dose les céréales à sa guise. Résultat : cœur plus généreux, sucre mieux maîtrisé, croquant accentué. Et ce plaisir presque enfantin de casser la coque et d’entendre le petit clic net.

Pour beaucoup, cette recette est aussi devenue une activité du week-end. En alignant les moules en silicone sur la table, chacun s’occupe d’une étape : l’un badigeonne le chocolat au lait, l’autre mélange le cœur lacté, un troisième lisse la dernière couche. Le geste revient vite, un peu comme un rituel. Et la boîte hermétique remplie au frigo rassure pour les goûters de la semaine.

Les ingrédients et étapes clés pour un Kinder Country maison ultra croustillant

Côté ingrédients, la version la plus proche de la barre originale se compose d’un duo de chocolats et de céréales soufflées. Pour un résultat très équilibré, beaucoup de passionnés utilisent des quantités simples à retenir, et deux écoles se dessinent pour le choix des céréales :

200 g de chocolat au lait à 40 % de cacao, 150 g de chocolat blanc pâtissier, 40 g de riz soufflé nature non sucré, une demi-cuillère à café d’huile neutre.

à 40 % de cacao, 150 g de chocolat blanc pâtissier, 40 g de nature non sucré, une demi-cuillère à café d’huile neutre. 250 g de chocolat au lait, 250 g de chocolat blanc, 30 g de lait concentré sucré, 80 g de céréales Kellogg’s type corn flakes.

On fait fondre doucement la moitié du chocolat au lait, on tapisse les moules en silicone et on laisse prendre 20 minutes au froid. Puis on mélange chocolat blanc fondu, éventuellement lait concentré, et céréales bien enrobées, avant de tasser ce cœur dans les coques.

Astuces croustillant et conservation de vos Kinder Country maison

Pour un croquant vraiment marqué, les céréales doivent être sèches : riz soufflé nature non sucré, ou corn flakes grillés une dizaine de minutes à 180 °C puis refroidis. L’humidité ramollit le chocolat et casse le jeu de textures, mieux vaut donc éviter les céréales enrobées de miel.

Après une dernière fine couche de chocolat au lait, les barres reposent environ 2 heures au réfrigérateur avant un démoulage facile grâce aux moules en silicone. Conservées en boîte hermétique au frais, elles gardent leur croquant jusqu’à une semaine ; il suffit de les sortir 5 minutes avant le goûter.