Ce gâteau à l’ananas ultra moelleux, mon rituel du dimanche, cache une astuce de paresseuse dans une boîte

Chaque dimanche, ce gâteau à l’ananas au lait concentré sucré sort du four en un temps record. Derrière son moelleux réconfortant se cache une astuce de paresseuse qui change tout.

Quand les week-ends s’enchaînent sous un ciel gris, certains trouvent leur rayon de soleil dans un simple dessert : un gâteau à l’ananas qui sent les vacances et sort du four rapidement. Pas besoin de matériel sophistiqué, juste un moule, un saladier et quelques ingrédients du placard. Le secret, lui, se cache dans une boîte.

Ce dessert du dimanche coche toutes les cases de la gourmandise sans prise de tête : préparation rapide, vaisselle minimale et résultat bluffant, même pour ceux qui pâtissent rarement. Sa promesse tient en quelques mots que beaucoup de familles ont adoptés en rituel : gâteau à l’ananas au lait concentré sucré. Derrière son allure très simple se niche une vraie astuce de paresseuse.

Un gâteau à l’ananas moelleux devenu le chouchou du dimanche

En hiver, ce gâteau détrône souvent le gâteau à l’ananas caramélisé plus classique, qui impose de surveiller un caramel au fond du moule avant même de préparer la pâte. Ici, on garde le même parfum d’ananas doré en allégeant les étapes. Un four à 180 °C, un moule de 22 à 24 cm et une boîte d’ananas au sirop suffisent.

La texture joue aussi beaucoup dans son succès. Le lait concentré sucré remplace le sucre en poudre et une partie du beurre : la mie se situe entre le cake et le flan, dense mais fondante, sans sensation de sécheresse. Ce gâteau supporte très bien d’être préparé la veille et reste très moelleux encore deux ou trois jours, sous une simple cloche.

Recette express du gâteau à l’ananas au lait concentré sucré

Autre bonne nouvelle, la liste d’ingrédients tient presque sur une ligne : une boîte de lait concentré sucré d’environ 397 g, 4 œufs moyens, 50 g de beurre fondu, 120 g de farine, un sachet de levure, une boîte d’ananas au sirop bien égouttée (environ 340 g) ou un demi-ananas frais bien mûr, plus un peu de vanille si l’on aime.

On commence par préchauffer le four à 180 °C. Dans un grand saladier, le lait concentré est versé, puis les œufs sont ajoutés un à un en fouettant jusqu’à obtenir un mélange crémeux. Le beurre fondu et la vanille sont incorporés, puis la farine et la levure tamisées, pour une pâte lisse et fluide. L’ananas coupé en morceaux bien égouttés est soit mélangé à la pâte, soit rangé au fond du moule beurré. Il suffit alors de verser, de cuire environ 35 minutes jusqu’à ce que le dessus soit doré et qu’un couteau ressorte sec, puis de laisser tiédir avant de démouler.

L’astuce de paresseuse qui change tout : le lait concentré sucré

L’astuce de ce gâteau tient donc entièrement au lait concentré sucré. Son sucre déjà dissous hydrate parfaitement la farine et sa forte teneur en matière sèche donne une densité toute douce, proche d’un clafoutis, tout en restant aérée. À la cuisson, il apporte un léger goût de caramel qui se marie au peps de l’ananas. Certains aiment ajouter 50 g de noix de coco râpée, une cuillère de rhum ambré ou napper le gâteau de sirop d’ananas réduit.