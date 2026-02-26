Ce gâteau au yaourt marbré au café ultra moelleux cache un geste simple que tout le monde oublie au goûter

Et si le classique gâteau au yaourt se parait de marbrures au café pour illuminer le goûter ? Texture ultra moelleuse, café tout doux : une surprise réconfortante.

Rien n’égale le charme d’un gâteau maison qui embaume la cuisine et rassemble petits et grands autour de la table pour une pause sucrée. On imagine déjà la mie tendre, les volutes sombres à l’intérieur et la croûte dorée qui craque juste ce qu’il faut sous le couteau.

Ici, le classique de l’enfance se réinvente : un gâteau au yaourt marbré au café, très doux, sans amertume, avec une texture ultra moelleuse. Quelques ingrédients du placard suffisent pour obtenir un dessert élégant qui change tout à l’heure du goûter… sans compliquer la vie.

Un marbré au café tout simple, mais terriblement moelleux

La base reste celle d’un gâteau au yaourt tout ce qu’il y a de plus simple, avec le pot comme instrument de mesure universel. Il faut réunir : 1 pot de yaourt nature, 3 œufs, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, 1/2 pot d’huile neutre (tournesol ou pépins de raisin), 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel, 2 cuillères à café de café soluble de bonne qualité et 1 cuillère à café d’eau très chaude, plus un peu de beurre et de farine pour le moule.

Le choix du yaourt change vraiment la texture : un yaourt brassé donne une mie plus humide, un yaourt grec une densité plus crémeuse. L’huile, elle, remplace le beurre pour assurer un moelleux qui dure plusieurs jours. On peut aussi remplacer une partie du sucre blanc par du sucre de canne blond ou complet, ce qui apporte une note caramélisée qui adoucit les notes de café.

Les gestes clés pour de belles marbrures au café

On préchauffe le four à 180°C, puis on verse le yaourt dans un grand saladier avec les œufs et le sucre. Il faut fouetter jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne légèrement mousseux, histoire d’incorporer de l’air. La farine, la levure et le sel sont tamisés ensemble, puis ajoutés progressivement en alternant avec l’huile, jusqu’à obtenir une pâte homogène et brillante. Œufs et yaourt à température ambiante aident la pâte à bien monter.

Côté café, on dilue les 2 cuillères à café de café soluble dans une seule cuillère d’eau très chaude pour un petit concentré sirupeux. On prélève un tiers de la pâte et on y incorpore ce mélange, qui lui donne une couleur moka profonde. Dans un moule à manqué ou à cake beurré et fariné, on alterne les couches nature et café, puis on crée les marbrures avec une fourchette en faisant des spirales ou des zig-zag sans trop mélanger. Trente-cinq minutes au four à 180°C suffisent, jusqu’à ce que le gâteau soit bien doré et gonflé.

Dégustation et conservation : le secret des goûters qui durent

À la sortie du four, on laisse reposer quelques minutes avant de démouler sur une grille, pour que l’humidité s’échappe sans ramollir la croûte. Ce marbré se savoure idéalement froid, quand les arômes de café ont infusé la mie vanillée. Il accompagne à merveille une crème anglaise vanillée très fraîche, une sauce au chocolat noir ou un thé noir aux agrumes type Earl Grey ; côté cocooning, un lait d’amande chaud à la cannelle ou un chocolat chaud font merveille.

Pour garder son cœur tendre, il suffit de l’envelopper dans du film alimentaire hermétique ou de le placer sous une cloche, à température ambiante, surtout pas au réfrigérateur qui durcit la texture. Il reste souple trois à quatre jours et gagne même en saveur le lendemain. En cas de surplus, on peut le trancher, congeler chaque part séparément, puis réchauffer quelques secondes au micro-ondes ou au grille-pain pour retrouver son moelleux originel. Une cuillère à soupe de compote de pomme nature ajoutée à la pâte au départ apporte encore plus de fondant sans rien enlever à la gourmandise.