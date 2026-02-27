Il ouvre les portes de placard : cette habitude à moins d’1m20 du sol peut mettre votre chat en danger

Votre chat d’intérieur joue à ouvrir les portes de placard, mais derrière, ce sont souvent les produits les plus dangereux de la maison. Pourquoi la limite de 1,20 m change tout pour sa sécurité ?

Votre chat a l’air affalé sur le radiateur, yeux mi-clos, complètement indifférent à la vie de la maison. Pourtant, dès que la porte de la cuisine claque ou qu’un bruit sourd vient du placard sous l’évier, le doute s’installe : et si, en réalité, il ouvre les portes de placard pendant que vous avez le dos tourné, juste pour voir ce qui s’y cache vraiment ?

Ce comportement n’a rien d’exceptionnel. Même nourri et choyé, un chat garde son instinct de chasseur et un besoin d’explorer chaque recoin de son territoire. Une porte fermée devient alors une énigme à résoudre. Les études de comportement montrent que 72 % des chats d’intérieur ouvrent ou tentent d’ouvrir régulièrement portes et placards. Que trouve-t-il réellement derrière ces portes ?

Il ouvre les portes de placard : un jeu pour lui, un vrai risque pour vous

Pour un chat d’intérieur, la maison entière est un terrain d’enquête. Une porte qui résiste attire immédiatement l’attention. Certains félins utilisent leurs griffes comme de petits crochets, d’autres se glissent sous la porte pour la tirer, les plus acrobates sautent carrément sur la poignée. Une fois la technique trouvée, le geste se répète, souvent en votre absence.

Ce n’est pas de la provocation, juste de la curiosité et parfois de l’ennui. Le problème ne vient pas du fait qu’il parvienne à entrouvrir un placard, mais de ce qui se trouve à portée de truffe dès que la porte cède. Sous la cuisine, dans la salle de bain ou la buanderie, les étagères basses concentrent souvent les produits les plus dangereux de la maison.

Moins d’1,20 m du sol : la zone rouge à hauteur de moustaches

Un simple coup d’œil chez soi suffit : sous l’évier, on retrouve souvent eau de Javel, détartrant, pastilles de lave-vaisselle, nettoyant pour four, voire engrais ou produits pour le sol. Stocker ces produits chimiques à moins de 1,20 m du sol revient à les laisser accessibles à un chat adulte, capable de se dresser sur ses pattes arrière ou de sauter pour les atteindre puis les renverser.

Une flaque au sol, une bouteille mâchouillée ou un flacon qui fuit suffisent. Les coussinets du chat sont très perméables et il se lèche systématiquement pour se nettoyer, ingérant au passage les substances toxiques. Brûlures de la langue, atteintes rénales ou troubles neurologiques peuvent suivre. Les produits les plus à risque à ne jamais laisser dans les placards bas sont :

les produits ménagers corrosifs (déboucheurs, nettoyants four, eau de Javel, détartrants) ;

(déboucheurs, nettoyants four, eau de Javel, détartrants) ; les antigels et produits pour voiture, souvent sucrés ;

les médicaments, même en boîte fermée ;

les insecticides et raticides.

Bloque-portes et rangement en hauteur : la barrière qui change tout

Compter sur un bouchon bien vissé ou une porte simplement poussée ne suffit pas face à un animal qui a tout son temps pour jouer. Les spécialistes recommandent la sécurisation physique des lieux avec des bloque-portes pour enfants ou des loquets magnétiques, très efficaces contre les chats. En parallèle, les produits dangereux gagnent à être déplacés dans les placards hauts ou des boîtes fermant à clé, et les rangements bas réservés aux casseroles, conserves ou rouleaux de papier toilette. Quelques verrous, une réorganisation au-dessus de 1,20 m et votre petit acrobate peut continuer ses explorations sans mettre sa santé en jeu. Alors, que reste-t-il vraiment sous votre évier ce soir ?