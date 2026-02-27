Une tache sombre sur l’iris de votre chat : ce détail précis distingue le simple grain de beauté d’un cancer de l’œil

Vous caressez votre chat, il tourne la tête vers la lumière et, soudain, vous remarquez une petite tache sombre sur son iris, là où son œil semblait jusque là parfaitement uniforme. Elle paraît neuve, presque intrusive, et vous ne pouvez plus la quitter des yeux. L’inquiétude s’installe aussitôt.

Chez le chat, une tache sur l’iris peut rester un simple détail esthétique ou annoncer un mélanome de l’iris. Tout se joue sur un critère très concret, accessible même sans matériel : le relief de cette tache, et les changements qu’elle impose à l’architecture de l’œil.

Quand la tache reste plate : la mélanose, ce “grain de beauté” de l’iris

Chez de nombreux chats qui vieillissent, on observe une mélanose de l’iris : des zones brun foncé ou noires, bien plates, qui se posent lentement sur la couleur de l’œil, un peu comme des taches de rousseur. Les mélanocytes, cellules qui fabriquent le pigment, se multiplient mais restent en surface. Si la tache semble dessinée comme au feutre, sans épaisseur, l’animal ne montre en général ni douleur ni baisse de vision.

Regarder de profil aide beaucoup : si la pigmentation reste rigoureusement en deux dimensions, l’iris garde un aspect lisse. Les vétérinaires conseillent alors une simple surveillance, avec des photos datées de l’œil à intervalles réguliers. En revanche, dès que la tache donne l’impression d’une petite bosse ou d’une goutte posée sur l’iris, le risque de mélanome entre en jeu.

Relief, pupille tordue, rougeur : les signaux qui imposent la consultation

Quand une masse gagne du volume, elle peut déformer la pupille en la rendant ovale, irrégulière ou figée. Une rougeur du blanc de l’œil, un aspect trouble, un chat qui plisse la paupière ou se frotte la face doivent alerter. Une extension rapide de la tache en quelques semaines, associée à ce relief, justifie une consultation vétérinaire très rapide pour vérifier la pression intraoculaire et rechercher un mélanome infiltrant.

Le vétérinaire pourra proposer un examen spécialisé et, si besoin, une échographie oculaire pour évaluer la profondeur de l’atteinte. Face à une mélanose stable, il organisera un suivi. Si un mélanome de l’iris est suspecté, une prise en charge précoce vise à préserver le confort de l’animal et à limiter le risque de métastases.

Chez l’humain, la couleur de l’iris manipulée par chirurgie fait polémique

Chez l’homme, certains choisissent de modifier définitivement la couleur de leurs yeux via la kérato pigmentation, qui injecte des pigments dans la cornée. À propos de cette pratique, l’Académie nationale de médecine alerte sur « les possibles conséquences négatives, à court, moyen, mais aussi long terme » et ce « compte tenu du recul limité », a prévenu l’Académie nationale de médecine, citée par TF1 Info. Elle évoque aussi des « faiblesses esthétiques », avec un « rendu trop uniforme de la couleur obtenue, une couleur des pigments pouvant s’estomper avec le temps et une couleur de l’œil n’apparaissant pas naturelle, du fait de son aspect trop homogène et de la persistance de la teinte initiale de l’œil au pourtour de la cornée ».

L’Académie souhaite que « les personnes qui y ont recours » soient « absolument informées ». Elle détaille des risques comme « une perte de transparence de la cornée avec l’âge » ou le fait que « le diamètre fixe de la pupille, déterminé par les limites de la pigmentation, peut aussi gêner l’analyse des structures intraoculaires, lors des examens ophtalmologiques ultérieurs, et le traitement d’éventuelles lésions, notamment de la périphérie rétinienne », sans oublier que « la présence de composés métalliques dans certains pigments peut exposer à un risque lors de la réalisation d’une IRM ». L’intervention elle même repose sur une technique précise : « Le laser femtoseconde, qui équipe les centres d’ophtalmologie faisant de la chirurgie des troubles de la vision, permet de créer un tunnel annulaire dans l’épaisseur de la cornée. Le pigment biocompatible stérile, de la couleur choisie par le sujet, est alors injecté dans ce tunnel. Aucune suture n’est nécessaire ». Et pour ceux qui partent à l’étranger, ils restent « sans garantie des compétences des praticiens » avec « une possibilité accrue de complications ».