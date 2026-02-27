Ce geste de quelques secondes révèle si votre sol d'hiver est prêt ou condamne vos semis de février

Début février, beaucoup sèment carottes et radis dès que le thermomètre grimpe, sans regarder le sol. Et si cette poignée de terre changeait votre calendrier ?

Début février, un rayon de soleil traverse la fenêtre, les sachets de graines de carottes ou de radis vous font de l’œil et l’envie de filer au potager devient très forte. Le calendrier de jardinage confirme que c’est la bonne période, le thermomètre affiche 10 ou 12°C, tout semble réuni pour réussir vos premiers rangs en pleine terre.

C’est souvent là que les déceptions commencent : levées clairsemées, rangs vides, jeunes plants chétifs. Non pas à cause d’un faux pas sur la date, mais parce que le sol, lui, est encore en hiver. Pour le savoir vraiment, les maraîchers ont un secret : le test de la poignée de terre, un geste de quelques secondes qui change tout.

Pourquoi le sol peut encore être en hiver en plein mois de février

L’air se réchauffe vite, le sol non. Il garde une forte inertie : après des semaines de pluie, de gel ou de neige, la terre reste froide et gorgée d’eau alors que vous êtes déjà en polaire légère. Dans ce milieu saturé, l’oxygène se fait rare. Or une graine a besoin de trois choses pour germer : humidité, chaleur et air. Sans air, les graines de radis ou de petits pois risquent tout simplement de pourrir avant même d’apparaître.

Travailler ou piétiner une terre encore imbibée provoque un tassement du sol durable. Les particules se collent entre elles, les pores d’air disparaissent, puis le tout se transforme en mottes dures comme du béton au séchage. La structure est abîmée pour toute la saison et les racines auront bien du mal à s’y frayer un chemin.

Le test de la poignée de terre : le geste infaillible pour vos semis de février

Pour savoir si votre sol est vraiment prêt, rendez-vous au milieu de la planche que vous voulez ensemencer. Prélevez une poignée de terre à environ 5 à 10 centimètres de profondeur, là où les futures racines vont s’installer. Serrez fortement le poing pour compacter, puis ouvrez la main sans rien bouger. Le verdict tient dans l’aspect de cette boule de terre :

si la terre forme une boule compacte, collante et brillante qui garde les marques de vos doigts, le sol est trop humide, mieux vaut tout arrêter et attendre ;

si la terre s’agglomère légèrement mais s’effrite et tombe en miettes au moindre choc, c’est le feu vert : votre sol ressuyé offre une belle structure grumeleuse ;

offre une belle ; si la terre se réduit aussitôt en poussière sèche, la surface manque d’humidité, surtout pour les semis très fins comme la carotte ou la laitue.

Adapter vos premiers semis de février au verdict de votre poignée

Quand la poignée donne une boule collante, la meilleure décision reste d’attendre, parfois une quinzaine de jours. Sur sol lourd, vous pouvez aussi préparer des buttes surélevées de 10 à 15 centimètres : cette légère hauteur draine mieux l’excès d’eau et se réchauffe plus vite. Une terre bien ressuyée se réchauffe plus rapidement qu’une boue froide, offrant un double avantage thermique et mécanique aux semis précoces.

Dès que votre poignée de terre s’émiette facilement, vous pouvez envisager les semis de février de carottes, radis, petits pois, fèves ou salades rustiques. Pensez simplement à écarter le paillage environ deux semaines avant pour laisser le sol capter le soleil. On le sait, la patience est l’outil le plus efficace du jardinier en fin d’hiver : attendre le bon moment évite de ressemer tout un mois plus tard.