Potager : cette liane exotique facile à cultiver nourrit une famille entière à partir d’un seul fruit dès maintenant

Venue du Mexique, la chayote transforme en quelques mois une simple pergola en réserve de légumes d’automne dans nos potagers français. En partant d’un fruit du marché, cette liane grimpante promet une récolte généreuse si on la réveille dès la fin d’hiver.

En fin d’hiver, quand le jardin semble figé et que les planches de légumes sont encore nues, beaucoup de jardiniers rêvent d’une culture facile qui remplira les paniers à l’automne. Une liane venue du Mexique, longtemps réservée aux îles tropicales, sait couvrir une structure entière de feuillage et de fruits en quelques mois. Et si sa saison commençait, discrètement, sur votre rebord de fenêtre ?

Ce végétal discret porte un nom qui chante : chayote, aussi appelée christophine ou chouchou, une cucurbitacée (Sechium edule) cousine de la courgette et du concombre. Cultivée aux Antilles et à La Réunion, elle s’adapte pourtant très bien à un potager français, même en climat humide comme la Normandie. À partir d’un simple fruit acheté au rayon exotique, elle peut nourrir une famille entière. Encore faut-il la réveiller au bon moment.

Chayote au potager : une liane exotique étonnamment généreuse

Originaire du Mexique, la chayote fait partie de la grande famille des Cucurbitacées. En sol riche et au soleil, cette liane peut grimper sur plusieurs mètres et vivre plusieurs années si l’hiver reste doux. Son secret tient à un cycle long : il lui faut environ six à sept mois entre le réveil du fruit et les premières récoltes, d’où l’intérêt de démarrer dès la fin février sous abri chauffé autour de 18 à 20 °C.

La production peut être impressionnante. Une jardinière raconte son expérience record : « Mes chayotes ne repoussent pas d’une année sur l’autre aussi j’en garde 3 au frais pour les remettre en pot au printemps je les plante à coté d’un arbre qu’elles envahissent, (elles ont besoin de beaucoup d’eau les fleurs minuscules apparaissent en août elles grossissent très rapidement le poids moyen 450g avec environ 100 fruits (le bonheur de mes voisins. » 20naowi le raconte sur Gerbeaud.com.

Comment faire germer la chayote à partir d’un simple fruit

Tout commence au marché. Il suffit d’acheter un fruit bien mûr, à la peau ferme, sans tache ni coup, en magasin bio, chez le primeur ou en grande surface. Pour un démarrage en ce moment, mieux vaut choisir une chayote peu ouverte : le germe mettra tranquillement quelques semaines à pointer. Si vous commencez plus tard en mars, un fruit déjà entrouvert fera gagner un peu de temps.

Pour déclencher la germination, certains jardiniers font d’abord tremper le fruit deux à trois heures, puis l’enferment dans un sac ou une boîte hermétique au chaud : en sept à dix jours, le germe apparaît et le fruit est prêt à être rempoté. Autre option, le laisser simplement dans une pièce lumineuse et chauffée, puis le planter dans un pot d’environ 20 cm, enterré aux trois quarts, tige vers le haut, dans un terreau riche gardé au chaud.

Planter la chayote au jardin et profiter de sa récolte d’automne

On plante en terre après les Saints de Glace, dans un trou enrichi, près d’un support. Avec chaleur et arrosages suivis, la liane donne ses fruits de septembre jusqu’aux premières gelées.