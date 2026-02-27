Arrêtez de monter votre thermostat : ce détail près des radiateurs vous glace et plombe la facture

Thermostat réglé à 20 °C, pulls superposés et facture qui s’envole : ce scénario touche 9 foyers sur 10. Et si la vraie fuite de chaleur se jouait simplement autour de vos radiateurs ?

Le chauffage tourne, le thermostat affiche 19 ou 20 °C, et pourtant vous gardez le plaid sur les épaules. Beaucoup accusent aussitôt la chaudière trop vieille ou un thermostat capricieux, en le montant d’un cran à chaque frisson. Résultat : la facture grimpe, sans que la sensation de chaleur suive vraiment.

Les thermostats programmables ou connectés peuvent aider à mieux piloter la température, certains experts évoquent même jusqu’à 15 % d’économie sur le chauffage. Mais quand on a froid chez soi malgré le chauffage, le coupable se cache souvent ailleurs, dans la façon dont la chaleur circule autour des radiateurs. Et là, la surprise est fréquente.

Froid à la maison : quand la température affichée trompe vos sensations

Une sonde de thermostat mesure l’air, pas votre ressenti. Si les murs restent glacés, si l’air est trop humide ou si la chaleur stagne derrière un meuble, une pièce froide malgré chauffage devient vite la norme. L’humidité au‑delà de 60 % donne cette impression de froid qui colle à la peau, même à 20 °C.

Les enquêtes montrent qu’environ 9 foyers sur 10 bloquent au moins un radiateur ou une fenêtre. Meuble massif, lit, bureau, tapis épais : ces obstacles forment un bouclier qui garde la chaleur du mauvais côté. On monte alors le thermostat, ce qui crée une surconsommation pouvant atteindre plusieurs dizaines d’euros par an, parfois autour de 200 €.

Radiateur caché derrière un meuble : le vrai saboteur de chaleur

Un radiateur chauffe surtout par convection : l’air froid entre par le bas, se réchauffe, remonte et circule dans la pièce. Si un canapé ou un buffet le colle, ce cycle est coupé net. Les spécialistes recommandent de laisser 20 à 30 cm libres devant, environ 15 cm sur les côtés et 40 à 50 cm au‑dessus. Quand cette zone tampon disparaît, l’efficacité peut chuter de 20 à 30 %.

Les rideaux longs, cache‑radiateurs pleins et bibelots accumulés ont le même effet. Ils emprisonnent l’air chaud contre la fenêtre ou dans le coffrage, au lieu de le laisser filer dans la pièce. Le réflexe de poser du linge sur le radiateur ajoute une double peine : la convection se bloque et l’humidité grimpe, ce qui entraîne souvent 10 à 15 % de surconsommation. Mieux vaut placer l’étendoir à un mètre : le linge sèche quand même, sans étouffer l’appareil.

Entretenir l’installation : libérer l’air et la chaleur, pas le thermostat

Quand un radiateur est brûlant en bas mais tiède ou froid en haut, c’est souvent l’air coincé dans le circuit qui refroidit l’ambiance. Le remède reste simple : purger les radiateurs une fois par an, avec une petite clé ou un tournevis, jusqu’à ce qu’un filet d’eau régulier sorte. Toute la surface redevient chaude, sans toucher au thermostat.

Un dernier tour de la maison change tout : dépoussiérer les grilles des convecteurs, dégager chaque radiateur, relever les rideaux, vérifier que rien n’obstrue les tuyaux ou les entrées d’air. En pratique, les gestes les plus efficaces pour retrouver un intérieur confortable se jouent souvent en vingt minutes… bien avant de songer à changer d’appareil de chauffage.