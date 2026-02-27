Votre radiateur ne chauffe pas partout ? Ce simple test de la main révèle la cause cachée et le geste à faire d’urgence

Le thermomètre chute, la chaudière tourne à plein régime, mais un radiateur semble décidé à bouder. En haut tiède, en bas brûlant, ou l’inverse : la pièce reste fraîche et la facture grimpe, sans explication apparente. Beaucoup imaginent aussitôt une panne grave ou un changement d’installation à prévoir.

En réalité, vos mains peuvent jouer les dépanneurs avant d’appeler un chauffagiste. En effleurant simplement le haut puis le bas de l’appareil, vous lisez un véritable code secret. Ce contraste de température donne un « signe précis » qui pointe soit un problème d’air, soit un encrassement interne, avec une solution express à portée de tournevis.

Radiateur chaud en bas froid en haut : ce que révèle vraiment le test de la main

Pour tout radiateur ne chauffe pas partout, le premier réflexe consiste à sentir comment la chaleur se répartit. Quand l’appareil est chaud en bas mais reste froid sur sa partie supérieure, cela indique presque toujours une poche d’air coincée dans le circuit. Cette bulle bloque la montée de l’eau chaude, limite la surface qui rayonne et crée cette impression de chauffage poussif alors que la chaudière travaille déjà beaucoup.

À l’inverse, si le haut du radiateur est chaud alors que le bas reste nettement plus froid, le message change totalement. Ce schéma renvoie à une accumulation de boues (dépôts métalliques et calcaire) au fond de l’appareil. Ces sédiments stagnent, obstruent la circulation de l’eau en partie basse et réduisent son rendement. Résultat : du confort en moins, des kilowattheures gaspillés, sans que le problème se voie au premier coup d’œil.

Solution express : la purge pour chasser l’air et relancer la chaleur

Dès que le diagnostic « air en haut » se confirme, la purge devient le geste d’urgence le plus efficace. La chaudière doit d’abord être éteinte ou basculée en mode été, pour éviter toute brûlure et immobiliser l’eau. Munissez-vous d’une clé de purge et d’un récipient, placez-le sous la petite vis située en haut du radiateur, à l’opposé du robinet. Ouvrez doucement jusqu’au sifflement : l’air s’échappe, puis laissez couler jusqu’à ce que l’eau sorte régulièrement, sans bulles, avant de refermer sans trop serrer.

Après cette manipulation, la pression du circuit a baissé. Un coup d’œil au manomètre de la chaudière s’impose : l’aiguille doit se situer dans la zone verte, généralement entre 1 à 1,5 bar pour un logement classique. Si la valeur est plus faible, ouvrez délicatement le robinet de remplissage sous la chaudière pour remonter la pression, puis refermez-le soigneusement. Cette étape finalise le retour à une circulation fluide et à un chauffage homogène.

Bas toujours froid : quand penser aux boues et envisager un désembouage

Si, malgré une purge soignée et une pression correctement ajustée, le bas du radiateur reste obstinément froid, la cause se trouve presque toujours dans une accumulation de boues métalliques et de calcaire. Issues de la corrosion des canalisations et de l’oxydation des éléments en contact avec l’eau, elles se déposent au fond et forment un véritable bouchon thermique. Dans ce cas, seule une opération de désembouage hydrodynamique ou chimique permet de nettoyer le réseau, de restaurer le rendement thermique, de prolonger la durée de vie de l’installation et de limiter les réparations coûteuses. Un entretien des radiateurs en fin de saison froide aide justement à garder ce confort de chauffe jusqu’au retour des beaux jours.