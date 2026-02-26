Framboisiers : cette règle de calendrier à la plantation que la plupart ignorent pour des récoltes XXL

Depuis que je plante mes framboisiers à contre-courant du calendrier, mes récoltes explosent chaque été depuis 10 ans. Quels gestes précis appliqués à l’automne et en hiver font toute la différence au jardin ?

Beaucoup de jardiniers racontent qu’un simple changement de calendrier a transformé leurs framboisiers : quelques fruits perdus dans le feuillage se sont mués en récoltes pleines chaque été. Derrière ces réussites se cache une même règle d’or appliquée dès la plantation.

Le framboisier est un arbuste rustique mais gourmand, qui aime les sols meubles, bien drainés et enrichis en compost. Quand il est planté au bon moment, il s’enracine sans stress et peut déjà offrir une belle récolte l’été suivant, comme l’illustre la variété MADEMOISELLE FRANÇOISE.

Choisir le bon créneau pour planter des framboisiers

Pour planter des framboisiers en pleine terre, des spécialistes en pépinière rappellent que la période d’hiver est décisive. Selon eux, « les racines profitent de la terre encore fraîche et humide : c’est ce qui fait toute la différence sur la reprise et la production », expliquent-ils, cités par my-jugaad. Installés avant la fin de janvier, les jeunes plants s’enracinent pendant que le sol reste vivant et que les herbes concurrentes dorment encore.

La fenêtre idéale s’étend du début de l’automne à la fin de janvier. Pour MADEMOISELLE FRANÇOISE, le meilleur moment de plantation est indiqué en septembre-octobre, ce qui lui laisse le temps de bien s’installer et de produire en août suivant. Et le constat est clair : « Chaque semaine gagnée en janvier, c’est des rameaux robustes et plus de fruits dès le début de l’été », souligne un jardinier amateur. Attendre le printemps revient souvent à perdre plusieurs semaines d’avance.

Les gestes qui assurent une reprise rapide en pleine terre

Au jardin, ces arbustes aiment les terrains perméables, sans eau stagnante, et une exposition ensoleillée ou légèrement ombragée dans les régions très chaudes. Avant de planter, la terre est travaillée sur environ 25 cm, puis enrichie en compost et en engrais organique pour fruitiers. Le plant est installé dans un sol meuble, avec un espacement d’environ 40 à 50 cm entre chaque sujet.

Pour les framboisiers à racines nues plantés en hiver, un bain dans l’eau avant la mise en terre réhydrate les racines. Il est recommandé d’ameublir le sol sans le retourner, puis d’arroser généreusement au moment de la plantation, même en hiver, sous peine de reprise difficile. Un paillage de feuilles mortes maintient l’humidité et protège du gel. « Il faut agir vite, car la majorité des jardiniers attendent le printemps et perdent plusieurs semaines d’avance sur la récolte. Ce moment est unique pour le potager ! », rappelle l’une des personnes interrogées.

Appliquer la même règle aux framboisiers cultivés en pot

Sur une terrasse ou un balcon, la même logique s’applique : garder les racines au frais avant les fortes chaleurs. Les conseils donnés pour MADEMOISELLE FRANÇOISE recommandent un bac d’au moins 25 litres et haut de 30 cm, avec des trous de drainage, une couche de 5 à 6 cm de gros gravier recouverte d’une toile perméable, puis un terreau de plantation de bonne qualité enrichi en engrais organique pour fruitiers.