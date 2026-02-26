Haie en limite de propriété : cette règle ignorée qui permet à votre voisin de vous faire condamner et de vous ruiner

En France, une simple haie mal placée peut coûter cher à un propriétaire, entre astreinte journalière et travaux imposés. Quelles règles encadrent vraiment la hauteur des haies entre voisins ?

Un propriétaire qui pensait simplement s’isoler du regard du voisin a vu sa haie le conduire devant le juge. Condamnation, travaux imposés, pénalités quotidiennes : le choc a été brutal.

Ces dossiers partent souvent d’une haie plantée trop près de la clôture ou laissée à plus de trois mètres. Or le Code civil encadre strictement la hauteur légale haie voisin et les juges peuvent appliquer une astreinte journalière de 50 ou 100 euros jusqu’à exécution des travaux. Et la note peut surprendre.

Hauteur légale de haie chez le voisin : la règle des 2 mètres

La règle est simple : à moins de deux mètres de la limite séparative, arbres et haies ne doivent pas dépasser deux mètres de haut. Pour une haie plus haute, il faut la planter à plus de deux mètres de la clôture voisine.

Pour rester tranquille, mieux vaut planter à au moins 50 centimètres de la limite et accepter de tailler régulièrement à deux mètres. Un mètre ruban et un coup d’œil au Plan Local d’Urbanisme ou au règlement de lotissement évitent déjà bien des surprises.

Quand le voisin entraîne une condamnation pour une haie

Si le voisin se plaint d’ombre ou de vue bouchée et que rien ne change, il peut envoyer une lettre recommandée, puis saisir le tribunal. Le juge ordonne alors l’élagage ou l’étêtage à la hauteur légale, avec astreinte de 50 ou 100 euros par jour de retard et frais de justice.

La loi ne favorise pas celui qui laisse ses plantations empiéter sur l’espace aérien d’autrui. Seuls un usage local différent ou une haie trop haute tolérée depuis plus de trente ans, grâce à la prescription trentenaire, peuvent parfois inverser la tendance. D’où l’intérêt de parler tôt avec son voisin.

Arracher la haie : un risque pénal et environnemental

Arracher une haie sans précaution peut aussi coûter très cher. Un agriculteur du Cotentin, condamné pour « destruction illicite de l’habitat d’espèces animales non domestiques » après un vaste arrachage de haies, doit replanter et supporter une astreinte de 150 euros par jour de retard. « Aujourd’hui, on nous demande de replanter des linéaires de haies, mais on a des petites parcelles ! Il faut arrêter de prendre les paysans pour des boucs émissaires. On essaye déjà d’être le plus propre possible. (…) Pour nous, l’administratif est devenu imbuvable au quotidien. On n’a pas de secrétaire dans les fermes ! », a réagi Vincent Lesage, selon Coordination Rurale, avant d’ajouter : « Avec un peu plus de bon sens paysan, nous gagnerions beaucoup de temps ! » L’exploitant disait avoir « éclairci » ses terres malgré un « coup de semonce » : « Par exemple, j’avais cinq parcelles de 20 ares séparées par des haies. Comment aurais-je pu les exploiter ? Ben oui, j’ai arraché les haies pour pouvoir travailler, » « J’ai gardé tout le contour de haies. J’ai aussi 30 km de haies qui sont bien présentes. On n’est pas dans les grandes plaines ici ! Je pense qu’en dessous de trois ou quatre hectares, il faut nous laisser tranquilles. On n’est pas des gamins. » « La Coordination Rurale est en première ligne pour défendre tous les paysans, » a poursuivi Vincent Lesage.