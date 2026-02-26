Même sans nicotine, votre cigarette électronique : ces effets cachés sur vos poumons et vos artères, selon l’Anses

Basée sur près de 3 000 études, la nouvelle expertise de l’Anses bouscule la réputation rassurante des e-liquides 0 mg en France. Que se passe-t-il vraiment dans vos poumons et vos artères à chaque bouffée ?

En passant au e-liquide 0 mg, beaucoup de vapoteurs ont l’impression d’avoir désamorcé le risque. En France, plus de trois millions de personnes utilisent une cigarette électronique, selon le Baromètre de Santé publique France 2024. L’expertise publiée le 4 février 2026 par l’Anses, basée sur près de 3 000 études, vient pourtant refroidir cette certitude.

L’agence y a identifié « des effets sanitaires possibles à moyen et long termes » pour les vapoteurs, « y compris en l’absence de nicotine dans les produits », a indiqué l’agence à 20 Minutes. Effets respiratoires, cardiovasculaires, impact sur la cancérogenèse et même risques pour le fœtus chez la femme enceinte figurent dans ce tableau d’ensemble. Reste à comprendre ce que cela signifie, très concrètement, pour une cigarette électronique sans nicotine.

Cigarette électronique sans nicotine : une fausse impression de sécurité

Contrairement à l’image d’une simple vapeur d’eau, un puff de vapotage sans nicotine délivre un aérosol complexe. Les e-liquides 0 mg reposent sur un mélange de propylène glycol (PG), de glycérine végétale (VG) et d’arômes. Inoffensifs avalés, ces composés ne réagissent pas de la même façon lorsqu’ils sont chauffés puis inhalés au fond des poumons, où ils assèchent les muqueuses et bousculent le surfactant qui aide les alvéoles à bien s’ouvrir.

La résistance de la cigarette électronique chauffe ce mélange à haute température. Sous ce choc, certains arômes alimentaires se transforment et des aldéhydes toxiques se forment, dont le formaldéhyde et l’acroléine. L’Anses souligne que plusieurs aldéhydes, reconnus pour leurs effets irritants et parfois cancérogènes, restent présents dans les émissions des produits du vapotage, même à 0 mg de nicotine.

Vapotage sans nicotine : ce qui se passe dans vos poumons et vos artères

À chaque inhalation, les voies respiratoires reçoivent un nuage de particules fines. Les tissus des bronches réagissent par une inflammation locale, avec toux, sifflements ou gêne respiratoire possibles. L’agence évoque une irritation pulmonaire et une association possible avec la BPCO. Les macrophages alvéolaires, ces cellules qui nettoient bactéries et poussières, voient leur capacité de défense diminuer, ce qui peut rendre les infections hivernales plus fréquentes ou plus longues.

Le système cardiovasculaire n’est pas épargné. Des travaux recensés par l’Anses montrent une rigidification transitoire des artères et une altération du fonctionnement de l’endothélium après vapotage, même sans nicotine. L’agence parle de « des risques possibles, notamment des effets cardiovasculaires, respiratoires et cancérogènes, y compris en l’absence de nicotine dans les produits ». À long terme, elle craint une augmentation des infarctus, AVC et maladies coronariennes.

Qui devrait éviter la cigarette électronique sans nicotine, selon l’Anses ?

Les jeunes sont en première ligne. « La consommation par les adolescents est largement motivée par un effet de mode et l’attrait pour certains produits de vapotage au goût fruité », explique l’Anses, qui demande d’ »éviter toute forme de banalisation de la cigarette électronique ». L’agence signale aussi des risques pour le développement cardiovasculaire et respiratoire du fœtus lorsque la mère vapote, avec ou sans nicotine.

Pour les fumeurs, l’Anses considère le vapotage uniquement « comme une option transitoire pour les personnes rencontrant des difficultés à arrêter de fumer ». Son usage devrait s’inscrire dans une vraie démarche de sevrage tabagique, avec un accompagnement, plutôt que devenir une habitude durable, y compris avec des e-liquides 0 mg.