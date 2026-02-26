En pleine saison des virus, vos mouchoirs restent infectés : seule cette température précise les débarrasse des microbes

En saison des virus, vos mouchoirs en tissu sortent tout blancs de la machine alors qu’ils ont accumulé rhume, grippe et bactéries. À quelle température faut‑il vraiment les laver pour protéger la famille ?

Vous ouvrez le tambour, la lessive sent bon, les carrés de coton sont d’un blanc impeccable. Tout laisse croire que vos mouchoirs en tissu sont redevenus sains. En pleine saison des rhumes et des grippes, on compte d’ailleurs beaucoup sur la machine à laver pour effacer les traces de virus de la maison.

Sauf que blancheur et parfum ne disent rien de l’hygiène réelle. Avec les cycles « éco » à 30 ou 40 °C devenus un réflexe pour alléger la facture, ces mouchoirs peuvent rester de véritables nids à microbes. Pour les neutraliser vraiment, toute la question est celle de la bonne température…

Mouchoirs en tissu : propres en apparence, encore chargés de microbes

Les lessives actuelles détachent très bien et parfument généreusement. Elles donnent l’illusion d’un linge irréprochable, alors que les micro-organismes peuvent rester accrochés au cœur des fibres. Une habitante de Laval de 70 ans garde d’ailleurs ses réserves : « C’est quand même plein de microbes et ce genre de mouchoir, on le balade partout. Ceux à usage unique sont bien plus hygiéniques d’après moi », a-t-elle expliqué à France Bleu.

Lors d’un gros rhume, les sécrétions nasales épaisses enveloppent virus respiratoires et bactéries comme une coque protectrice. Le lavage enlève le mucus visible, pas forcément la vie microscopique qui s’y cache. À 30 ou 40 °C, l’eau reste tiède, proche de la température idéale de nombreux microbes : la charge microbienne peut donc demeurer active, prête à repartir au prochain éternuement dans le même mouchoir.

Le piège des lavages tièdes et de la contamination croisée

Dans le tambour, l’eau circule d’un textile à l’autre. Si la température est trop basse, les germes quittent les mouchoirs pour se redéposer ailleurs : draps, serviettes, sous-vêtements. On parle alors de contamination croisée. Mélanger mouchoirs, culottes et torchons à 30 °C revient à répartir les microbes de la personne malade sur tout le linge de la famille, au lieu de les éliminer.

Autre effet boomerang, les lavages tièdes répétés laissent s’accumuler résidus de lessive et matières organiques dans les joints et le filtre. Ce milieu humide devient idéal pour moisissures et bactéries, qui peuvent ensuite se fixer de nouveau sur le linge. Pour casser ce cycle, les spécialistes du linge recommandent un cycle à vide à 90 °C, une fois par mois, éventuellement avec un peu de vinaigre blanc dans le tambour.

60 °C : la température de lessive qui change tout pour vos mouchoirs

Pour une vraie lessive « anti-microbes », la littérature d’hygiène converge sur un seuil : autour de 60 °C, la structure de la plupart des virus commence à se désorganiser et la paroi des bactéries se fragilise. Cette température de lessive pour éliminer les microbes des mouchoirs en tissu agit comme une petite pasteurisation domestique : on chauffe suffisamment pour désactiver les indésirables, sans faire bouillir le linge. Il est conseillé de réserver ces cycles à 60 °C au « linge à risque » : mouchoirs, serviettes, draps, sous-vêtements.

En période de virus à la maison, mieux vaut isoler le linge de la personne malade dans un panier dédié, puis lancer une machine spécifique à 60 °C. Un coton de bonne qualité supporte bien ces lavages chauds ; « Parce qu’il est d’une grande qualité, parce que les fibres sont longues et fines. Et il est peigné. On peut en trouver dans tous les magasins », a détaillé le docteur Michel Coste, qui cite par exemple le coton égyptien. Si un textile ne tolère pas 60 °C, un cycle à 40 °C renforcé par du percarbonate de soude ou un désinfectant linge, puis un séchage complet au soleil ou au sèche-linge, aide déjà à faire chuter nettement la charge microbienne.