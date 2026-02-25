Ces jouets vendus chez Action et Hema contiennent de l’amiante : ce geste que les parents doivent faire vite

Des jouets pour enfants vendus chez Hema et Action en France entre 2024 et 2026 sont rappelés après la détection d’amiante. Quels risques pour la santé et quels réflexes adopter pour protéger votre famille ?

Un kit de sable coloré, des petites figurines souples que les enfants malaxent pendant des heures sur la table du salon. Ces jouets très banals se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une alerte sanitaire nationale, après la découverte d’une substance interdite dans certains lots.

Selon le site officiel Rappel Conso, plusieurs jouets pour enfants vendus dans les enseignes Hema et Action contiennent de l’amiante, matériau isolant banni en France depuis 1997. Les produits ont circulé dans les rayons entre 2024 et début 2026, ce qui soulève une question très concrète pour de nombreux parents.

Amiante dans les jouets Hema et Action : quels produits sont rappelés ?

Chez Hema, le retrait vise des jouets créatifs en sable vendus dans toute la France entre le 18 mars 2024 et le 11 février 2026. Sont concernés le lot de 6 sableurs (référence 15.90.0035), des sachets de sable « rose-lila » et « vert-bleu » (15.90.0101 et 15.90.0102), ainsi que les « cartes et magnets création en sable » (15.92.0121 et 15.92.0122). Des analyses ont montré que de l’amiante avait été détectée dans au moins un petit tube de ces produits.

Côté Action, le rappel touche les figurines élastiques Stretch Squad, vendues en set de 4 et individuellement entre avril 2024 et février 2026. « Il a été constaté que leur rembourrage contenait des traces d’amiante », explique la fiche de rappel publiée sur Rappel Conso. Les mêmes figurines ayant aussi été proposées chez B&M et Smyth’s Toys, ces enseignes ont lancé une procédure similaire. Les rappels chez Action restent ouverts jusqu’au 13 avril 2026, ceux de Hema jusqu’au 19 avril 2026, avec remboursement en magasin.

Amiante et santé des enfants : ce que disent les fiches de rappel

L’amiante est décrite comme « une substance dangereuse qui peut provoquer de graves problèmes de santé lorsque des fibres sont inhalées ». Invisible à l’œil nu, elle devient problématique lorsque le sable est très dispersé ou quand une figurine se déchire, libérant son garnissage dans l’air. Rappel Conso souligne que « l’exposition à ce matériau peut présenter un risque élevé pour la santé si le produit est endommagé et que le garnissage se répand ».

Les effets ne surviennent pas tout de suite, ce qui peut déstabiliser les parents. L’inquiétude est d’autant plus forte que les enfants jouent souvent près du visage, respirent fort en s’excitant et portent leurs mains à la bouche. Les autorités rappellent toutefois que le risque dépend de la quantité de fibres inhalées et de la durée d’exposition ; un contact bref ne se superpose pas à une exposition professionnelle prolongée, même si le principe de précaution reste la règle.

Que faire si votre enfant a joué avec ces jouets contenant de l’amiante ?

Les consignes sont claires : les produits concernés ne doivent plus être utilisés et doivent être rapportés au point de vente pour remboursement. Les consommateurs sont invités à garder les jouets hors de portée des enfants, sans les ouvrir ni les manipuler inutilement. En cas de grande anxiété, ou si l’enfant présente une toux persistante ou des difficultés respiratoires inhabituelles, un avis auprès du médecin traitant ou du pédiatre permet d’évaluer la situation. En pratique, quelques réflexes simples peuvent aider :

placer immédiatement le jouet dans un sac fermé, sans le déchirer ni verser le sable ;

aérer longuement la pièce où l’enfant jouait ;

nettoyer la zone de jeu avec un chiffon humide plutôt qu’en balayant à sec ;

apporter le jouet en magasin en mentionnant le rappel, même sans ticket, pour demander un remboursement.