Jardiniers : ce drôle d'arbuste rouge qui affole les abeilles et résiste au froid est à planter sans tarder ce printemps

Au sortir de l’hiver, le callistemon, arbuste australien rouge et persistant, promet de réveiller massifs et balcons dès mai. À condition de le planter au bon moment et au bon endroit.

Massifs encore ternes, pelouse clairsemée, gelées tardives qui cassent l’élan des bourgeons : au sortir de l’hiver, beaucoup de jardins manquent de relief. Pourtant, un seul arbuste peut changer le décor et apporter cette touche exotique que l’on croit réservée au sud. Un arbuste rouge, graphique, qui attire les abeilles et supporte mieux le froid qu’on ne l’imagine.

Ce candidat idéal s’appelle le callistemon, ou « rince-bouteille », un arbuste persistant originaire d’Australie aux inflorescences en goupillons rouges longues jusqu’à 15 cm. Sa floraison démarre en mai, se prolonge souvent jusqu’en automne et nourrit abeilles, bourdons et papillons tout au long de la belle saison. Reste une question clé : quand et comment le planter pour qu’il devienne la star du printemps ?

Callistemon, le rince-bouteille flamboyant qui réveille le jardin

Avec ses épis écarlates hérissés de longues étamines poudrées de jaune, le rince-bouteille ne passe jamais inaperçu. À partir de mai ou juin, pendant un mois puis par vagues jusqu’en automne, l’arbuste se couvre de brosses rouges sur un feuillage vert persistant. Très mellifères et nectarifères, ces fleurs font du massif un vrai repaire pour pollinisateurs.

Originaire de zones humides australiennes, le callistemon se montre pourtant assez rustique en climat français. La plupart des espèces supportent entre -5 et -8 °C, et Callistemon rigidus tient de courtes gelées autour de -10 à -12 °C en sol drainé. Avec Callistemon citrinus ou son cultivar très florifère ‘Laevis’, on obtient un arbuste rouge vif, peu gourmand en eau une fois enraciné, adapté aux jardins secs.

Où et quand planter le callistemon pour qu’il traverse les hivers

En pleine terre, il s’épanouit surtout sur les littoraux méditerranéens ou atlantiques, où les températures descendent rarement très bas et où il ne craint ni vents ni embruns. Ailleurs en France, il préfère un coin abrité, contre un mur exposé au sud ou à l’ouest. Dans tous les cas, il réclame le plein soleil et un sol bien drainé, léger, non calcaire, frais en été.

La meilleure période pour planter un callistemon se situe à la fin de l’hiver, entre fin février et mars. Le sol garde encore l’humidité des pluies tout en commençant à se réchauffer, ce qui aide les racines à s’installer avant les fortes chaleurs. Une plantation en avril-mai reste possible, l’automne convenant surtout aux régions aux hivers très doux.

Planter et entretenir le rince-bouteille sans se compliquer la vie

On creuse un trou deux à trois fois plus large que la motte, avec une couche de gravier ou de sable grossier au fond, puis on mélange la terre extraite avec du terreau. Le collet doit affleurer le niveau du sol. Un arrosage copieux chasse les poches d’air, puis un paillage protège les racines et garde l’humidité.

En climat plus froid ou sur balcon, on choisit un pot percé d’au moins 50 cm de diamètre, avec une couche drainante au fond, rempli d’un mélange léger. La première année, on arrose une à deux fois par semaine en pleine terre, deux à trois fois en pot, puis l’arbuste supporte bien la sécheresse. Une taille légère après la floraison, en supprimant les épis fanés, relance la floraison et garde le buisson dense, très fréquenté par les pollinisateurs.

