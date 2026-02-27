Ces 2 signes astrologiques fuient leurs responsabilités, et cet hiver 2026 va encore aggraver la situation

Une décision urgente à prendre, une réunion qui s’enlise, les regards qui cherchent un volontaire… et, soudain, certaines chaises se vident. Au travail comme en famille, il y a quelqu’un qui disparaît quand les choses deviennent sérieuses. À la fin de l’hiver, quand la fatigue s’ajoute à la lassitude, ce réflexe de fuite se voit encore plus.

L’astrologie pointe deux signes, les Gémeaux et les Poissons, champions pour s’éclipser dès qu’il faut prendre les responsabilités en main. Pas par paresse, mais par peur de l’erreur, du conflit ou d’une charge émotionnelle trop lourde. Et cet hiver 2026, avec un ciel dominé par une Mercure rétrograde en Poissons, leur tendance à l’évitement se voit encore plus.

Pourquoi certains signes ont une vraie allergie aux responsabilités

Assumer une décision, c’est accepter d’être identifié comme celui ou celle qui a tranché, avec les conséquences qui suivent. Pour beaucoup, c’est stimulant. Pour d’autres, c’est vécu comme une douche glacée. Cette sorte d’allergie aux responsabilités vient souvent d’une peur d’être enfermé dans un mauvais choix ou d’affronter des émotions trop fortes ; alors ils actionnent intérieurement un véritable siège éjectable et laissent les plus courageux avancer.

Depuis le 26 février 2026, Mercure recule symboliquement en Poissons, signe où cette planète de l’analyse est dite « en exil ». « Cela demande de lâcher prise. De s’autoriser à ressentir sans vouloir tout analyser. D’accepter aussi les retards, les soucis techniques, les imprévus de voyage ou de communication, avec une posture plus détachée. Parfois les choses ne suivent pas le plan prévu, et cela ne constitue pas une menace. C’est une invitation à l’acceptation », explique un astrologue cité par Elle. Cette période pose une question simple : « Qu’est-ce qui m’apporte de la paix ici et maintenant ? ».

Gémeaux : brillant en idées, beaucoup moins pour prendre les choses en main

Signe d’Air gouverné par Mercure, le Gémeaux pense vite, parle vite, change d’avis encore plus vite. Son esprit saute d’une option à l’autre, cherchant à tout anticiper pour ne rien rater. Mais à force de tout envisager, il redoute de faire le mauvais choix et finit par ne plus décider du tout. Au moment de lever la main, il préfère souvent lancer une blague, changer de sujet ou proposer de « reparler de ça plus tard ».

Au bureau, ce natif excelle pour lancer des idées, animer un brainstorming, repérer les failles d’un projet, mais dès qu’il faut trancher sur un budget ou assumer une décision impopulaire, il se volatilise. En couple ou en famille, il peut repousser indéfiniment les grandes étapes, de l’emménagement aux projets d’enfants, de peur de regretter. Pour l’aider, mieux vaut présenter une mission comme un défi ponctuel, limité dans le temps, et découper la décision en petits choix plutôt qu’en engagement gravé dans le marbre.

Poissons : hypersensible, discret… et souvent introuvable au moment de décider

Signe d’Eau ultra réceptif, le Poissons absorbe l’ambiance autour de lui comme une éponge. Quand la tension monte, que les voix se durcissent ou qu’une autorité réclame une réponse nette, il se sent débordé. Plutôt que d’affronter la tempête émotionnelle, il se fait alors quasiment translucide : messages laissés sans réponse, petits retards au moment crucial, esprit qui s’évade exactement quand on attend son avis.