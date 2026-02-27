Vous pensiez que votre chien gentil pouvait sortir sans muselière ? Cette règle 2024 peut vous coûter 150 €

Depuis 2024, la loi muselière chien 2024 s’applique avec une rigueur nouvelle en France. Entre contrôles surprises et amende à 150 €, de nombreux maîtres tombent des nues.

Fin février 2026, beaucoup sortent leur chien comme ils l’ont toujours fait, laisse courte et sac à crottes en poche. Pendant des années, ces gestes ont semblé suffire pour être un maître irréprochable. La muselière restait au tiroir, réservée aux trajets en train ou aux situations tendues.

Beaucoup découvrent pourtant que cette routine tranquille les met désormais dans l’illégalité. Depuis début 2024, la loi muselière chien 2024 est appliquée avec une rigueur nouvelle, en particulier pour les chiens dits dangereux. Une balade peut donc se solder par un contrôle, une contravention et un doute : son chien était-il vraiment en règle hier encore ?

Balade ordinaire, contrôle surprise sur la muselière

Dans un parc de quartier, Marc promène Rex, un American Staffordshire Terrier sans muselière. Un policier s’avance : « Monsieur, contrôle de routine. » lance l’agent, cité par le magazine My Jugaad. En voyant le chien, le fonctionnaire tranche : « Ces chiens doivent être muselés, peu importe leur comportement. » Sur un banc, une autre maîtresse souffle : « Je comprends, mais c’est trop strict. Je vérifie toujours tout, par peur d’un contrôle… ».

Marc tombe de haut. « Il n’a jamais mordu personne. Personne n’a jamais eu peur de lui. » proteste-t-il, persuadé que le bon caractère de Rex suffit. L’amende suit pourtant, jusqu’à une amende de 150 euros pour ce simple oubli. Plus tard, les épaules basses, il avoue : « Je pensais que la loi n’était stricte qu’en cas d’agressivité, pas pour un chien gentil ». Beaucoup de maîtres partagent ce malentendu.

Loi 2024 : chiens de catégorie 1 et 2 concernés

En réalité, le cadre légal ne date pas d’hier. Les chiens de catégorie 1 et les chiens de catégorie 2 doivent être tenus en laisse et muselés dès qu’ils sortent dans l’espace public, les transports ou les parties communes d’immeuble. Sont visés certains types d’American Staffordshire Terrier, les Mastiff, Tosa, Pitbull et tous les Rottweilers.

Depuis le 1er janvier 2024, les contrôles se sont durcis et la tolérance a disparu. Sortir un chien catégorisé sans muselière expose à une contravention de 2e classe, entre 35 et 150 euros, montant qui peut grimper jusqu’à 750 euros en cas de récidive ou d’autres manquements. En cas d’accident ou d’infractions répétées, les autorités peuvent imposer une évaluation comportementale et aller jusqu’à la confiscation de l’animal.

Bien choisir la muselière et garder ses balades sereines

Pour continuer à profiter des sorties sans angoisse, l’équipement devient central. Les éducateurs recommandent des muselières de type panier, comme les modèles Baskerville, qui permettent au chien d’haleter, de boire et de recevoir des friandises. Les modèles en nylon fermés, qui bloquent la gueule, restent déconseillés pour la promenade car ils gênent la respiration et augmentent le stress.

À la sortie du parc, Agnès, retraitée, serre son Rottweiler contre elle : « On se sent jugés, on a honte parfois, comme si on était des délinquants. Pourtant, mon chien n’a jamais causé le moindre souci. » Pour éviter cette angoisse diffuse, mieux vaut vérifier la catégorie de son chien, suivre les arrêtés municipaux et garder la muselière prête près de la laisse.