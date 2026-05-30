Lessive liquide ou poudre : ce test des pressings sur 30 lavages révèle ce qui abîme votre linge

Dans plusieurs pressings, un même lot de draps et serviettes a été lavé 30 fois pour comparer lessive liquide ou poudre. Le verdict, bien différent des habitudes des familles, pointe surtout une erreur que presque tout le monde commet.

Dans beaucoup de foyers, le débat « lessive liquide ou poudre » est vite tranché : le liquide semble plus moderne, plus pratique, et il « sent plus propre ». Les bidons colorés ont peu à peu remplacé les boîtes en carton.

Vu depuis un pressing, l’histoire change. Quand le même lot de draps, serviettes et tee-shirts passe 30 fois en machine avec les mêmes cycles, les professionnels voient ce que les familles ne remarquent pas : blancs qui virent, couleurs qui s’éteignent, serviettes moins absorbantes. Et le résultat final contredit souvent l’intuition. Alors, quelle lessive sort vraiment gagnante sur 30 lavages ?

Ce que les pressings voient passer : pourquoi un test sur 30 lavages change tout

Un pressing voit défiler chaque jour ce que peu de familles remarquent : l’usure lente du linge. Sur 30 lavages identiques, les professionnels évaluent la propreté visible, la blancheur, le grisaillement, la netteté des couleurs et les éventuels résidus dans les fibres ou le tambour.

Les taches du quotidien servent de juge de paix : sauce, café, transpiration, gras de cuisine. Sur un ou deux lavages, presque toute lessive paraît correcte. C’est au fil des semaines qu’un tee-shirt blanc tire vers le beige ou qu’une serviette qui « sent bon » absorbe moins bien l’eau.

Liquide vs poudre : les VRAIS résultats des 30 lavages (propreté, blanc, couleurs, résidus)

Sur le linge blanc et les taches difficiles, la lessive en poudre reprend l’avantage. Grâce à ses agents de blanchiment et à son effet anti-grisaillement, elle garde mieux la clarté des draps, torchons et serviettes entre 40 et 60 °C, avec moins de taches « fantômes » et de relavages. C’est ce qui bouscule l’idée reçue selon laquelle la lessive liquide serait forcément la plus efficace.

La lessive liquide brille surtout ailleurs : couleurs et lavages à 30–40 °C. Elle se dissout immédiatement, limite les traces sur les textiles foncés et rince facilement, ce qui aide à préserver noirs profonds et teintes vives quand le linge est peu sale. En usage exclusif, sur des cycles toujours tièdes, elle laisse en revanche les blancs jaunir plus vite. Et dans les deux formats, un mauvais usage crée des résidus, tandis qu’un parfum intense peut faire croire à un linge parfaitement propre alors qu’il reste chargé de dépôt.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité & économies Élevées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Chaque format joue sur ses forces : la poudre, riche en agents de blanchiment, protège le blanc et casse les taches tenaces, tandis que le liquide se dissout vite à froid et respecte mieux les couleurs. Quand la dose est adaptée à l’eau et à la charge, la saleté est vraiment décrochée puis rincée, sans résidus qui encrassent le linge et la machine. 💡 Le petit plus : Tracer au feutre une marque « dose maison » sur le bouchon ou la cuillère, selon votre machine et votre eau, et s’y tenir pour arrêter de verser « au feeling ». 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Croire que « plus ça mousse » ou « plus ça sent fort » veut dire « mieux lavé », et augmenter la quantité à chaque machine : c’est le réflexe qui encrasse le linge, fatigue le lave-linge et fait gaspiller de la lessive.

L’erreur qui fausse tout : le dosage (plus important que de choisir liquide ou poudre)

Ce que les pressings pointent en premier, ce n’est pas la formule, c’est le sous-dosage. Pour économiser ou par peur d’abîmer le linge, beaucoup versent trop peu de produit. Résultat : taches qui s’éclaircissent sans disparaître, odeurs d’humidité qui reviennent, blancs qui ternissent.

À l’inverse, le surdosage laisse un voile de lessive sur les tissus, rend les serviettes rêches, encrasse la machine et favorise les mauvaises odeurs. La bonne méthode consiste à partir de la dose indiquée, puis à l’ajuster légèrement selon la dureté de l’eau, la taille de la charge et la salissure réelle : linge très sale ou eau dure, un peu plus ; petite machine de vêtements peu sales, un peu moins. Bien dosée, une lessive liquide ou en poudre donne des résultats comparables à ceux d’un pressing.