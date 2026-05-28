Si vous avez encore des nains de jardin, vous ratez cette déco en métal rouillé qui cartonne en 2026

En 2026, les nains de jardin quittent discrètement nos pelouses, jugés trop kitsch et fragiles. À leur place, l’acier corten dessine des extérieurs durables et ultra-structurés.

Les petits bonshommes au bonnet rouge ont longtemps été les stars des massifs. En 2026, ils disparaissent discrètement des pelouses, rangés avec les vieilles lanternes solaires : les jardins ne veulent plus de déco figée plantée au milieu du gazon.

La nouvelle génération de déco extérieure réclame des objets utiles, durables, capables de structurer l’espace tout en laissant la vedette aux plantes. Entre envie d’esthétique, manque de temps et conscience écologique, beaucoup ont déjà remisé leurs figurines. Mais par quoi les remplacer ?

Pourquoi les nains de jardin disparaissent de nos extérieurs

Nés en Allemagne au XIXe siècle, dans la région de Thuringe, les nains de jardin représentaient des esprits protecteurs censés porter chance au potager. Ils ont ensuite envahi l’Europe avant de devenir une déco tantôt attendrissante, tantôt moquée pour son côté kitsch.

Problème : nous avons tous déjà vu un massif étouffé sous les figurines, avec un vrai encombrement visuel. Les modèles en terre cuite ont souvent gelé, la peinture s’est écaillée, la mousse s’est installée. Il a fallu les nettoyer, les vernir, parfois les rentrer l’hiver… pour un simple objet décoratif.

La nouvelle star 2026 : les bacs modulaires en acier corten

À la place, une pièce forte s’est imposée dans les rayons de Leroy Merlin ou Jardin et Saisons : les bacs modulaires en acier corten. Ce métal se couvre d’une fine rouille protectrice aux teintes brun chaud, presque cuivrées, qui fait ressortir le vert des feuillages et les floraisons.

Rectilignes ou courbés, légers mais fabriqués dans un acier d’environ 2 mm, ces bacs résistent au gel, aux canicules comme aux fortes pluies. Le fond est souvent percé pour le drainage et ils ne demandent quasiment aucun soin. Comme le résume Pause-Maison, « C’est un investissement intelligent et économique sur le long terme ».

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le corten ne se peint pas, ne se rentre pas et se répare rarement ; il structure l’espace définitivement tout en accueillant des plantations faciles à vivre. 💡 Le petit plus : ajouter quelques graminées souples en bordure du bac pour un mouvement permanent, même quand il n’y a pas de fleurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer un bac sans végétaux ou avec une seule plante : l’effet retombe aussitôt et rappelle un simple bibelot.

Comment adopter le corten à la place des nains

Les bacs en acier corten ne se contentent pas de décorer, ils organisent l’espace. Alignés, ils dessinent un couloir végétal vers l’entrée ; en îlots, ils encadrent un coin repas sur la terrasse. Surélevée, la terre est plus facile à travailler et, comme le rappelle Pause-Maison, « Finis les maux de dos après une séance de désherbage ! ».

Pour remplacer durablement les figurines sans perdre de charme, on mise sur quelques scénarios simples et très visuels :

Sur un balcon, un bac rectangulaire étroit rempli d’aromatiques (thym, lavande, romarin) fait office de brise-vue parfumé.

Sur une grande terrasse, trois bacs de hauteurs différentes rythment la façade et dessinent une bordure végétale contemporaine.

Dans un jardin de campagne, des bacs carrés en corten posés sur graviers clairs dialoguent avec un vieux banc en bois.