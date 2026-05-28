Courgette crue ou cuite : cette façon de la préparer que les nutritionnistes recommandent et que les Français ignorent

Chaque été, la question revient : faut-il privilégier la courgette crue ou cuite pour sa santé et son confort digestif ? Entre vitamines et digestion apaisée, les nutritionnistes tranchent autrement qu'on l'imagine.

Sur la planche, la courgette fraîchement tranchée libère une odeur végétale très douce. En carpaccio, son croquant répond au jus de citron ; en poêlée, elle devient fondante, presque crémeuse. Au moment de la mettre dans l’assiette, une question revient pourtant chaque été : courgette crue ou cuite, laquelle serait “la plus saine” ?

Les nutritionnistes sont formels : tout dépend de ce que l’on cherche. Vitamines C et B9 d’un côté, confort digestif et caroténoïdes mieux absorbés de l’autre. Et si, plutôt que de trancher, on apprenait à jouer les deux cartes dans une même assiette très simple à préparer ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes fermes, bien lavées

✅ 2 c. à s. d’huile d’olive et 2 c. à s. de jus de citron frais

✅ 1 petite gousse d’ail, 10 g de persil plat ou de basilic

✅ 60 g de feta (optionnel), 20 g de graines de courge, sel fin, poivre

Courgette crue : championne des vitamines C et B9, mais pas pour tous les ventres

Crue, la courgette est ultra légère : environ 16,5 kcal pour 100 g, presque que de l’eau, très peu de sucres et pas de graisses. Elle est source de vitamine C et de vitamine B9 ; c’est là que les “courgette crue bienfaits” prennent tout leur sens, surtout pour le système immunitaire et la lutte contre la fatigue.

La peau concentre une bonne part des micronutriments. La question “peau de courgette manger ou pas ?” revient souvent ; on répond oui, si le légume est jeune et bien frotté. Pourtant, chez certains, cru rime avec courgette intestin sensible / ballonnements. Dans ce cas, on réduit la portion crue, on choisit des courgettes très fines et on les attendrit avec une courte marinade citronnée.

Courgette cuite : plus douce pour la digestion et meilleure pour certains antioxydants

Dès qu’elle est saisie à la poêle ou cuite vapeur, la courgette cuite change de registre. Les fibres s’assouplissent, la texture devient fondante ; la courgette cuite digestion est nettement plus confortable pour un ventre fragile, les enfants ou les seniors. On reste sur un légume peu calorique, avec un joli apport en potassium.

Côté antioxydants, la cuisson ne fait pas tout perdre, au contraire. Les caroténoïdes courgette cuite (bêta-carotène, lutéine, zéaxanthine) sont mieux absorbés, surtout en présence d’un peu d’huile d’olive. On améliore ainsi la bio-disponibilité de ces pigment protecteurs, intéressants pour les cellules et la vue.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, garder la peau sur au moins la moitié, couper une part en fins rubans et l’autre en dés, hacher ail et herbes. Technique : Assaisonner les rubans crus avec 1 c. à s. d’huile, la moitié du citron, sel et poivre, puis laisser mariner 10 à 15 minutes. Cuisson : Faire revenir les dés avec 1 c. à s. d’huile 5 à 7 minutes à feu moyen, ajouter l’ail hors du feu, le reste de citron, saler, poivrer. Finition : Mélanger courgettes crues et cuites, ajouter herbes, feta émiettée et graines légèrement torréfiées, servir tiède ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Cette assiette marie une part crue riche en vitamines C et B9 et une part cuite à l’huile qui optimise la bio-disponibilité des caroténoïdes, tout en respectant la digestion. ✨ Le twist gourmand : Ajouter juste avant de servir un zeste de citron ou d’orange bio et un filet d’huile d’olive fruitée pour booster arômes et antioxydants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire longtemps des courgettes épluchées dans beaucoup d’eau puis jeter l’eau ; on perd vitamines, goût et on obtient une texture molle.

Comment choisir : la bonne version selon votre objectif santé

Pour la question “courgette crue ou cuite”, on arrête de chercher un vainqueur unique. Quand on vise un coup de pouce sur l’immunité et les courgette vitamines C et B9, on garde une petite portion crue, si le ventre le tolère. Pour un intestin fragile, grossesse ou enfants, on mise surtout sur des cuissons douces, poêlée rapide ou vapeur.

D’ailleurs, pour protéger les yeux et le cœur, les caroténoïdes courgette cuite associés à un peu d’huile font la différence. On alterne au fil de la semaine, en gardant en tête une portion d’environ 200 g par repas et une conservation courte au réfrigérateur, quatre à cinq jours maximum, pour profiter au mieux de ce légume d’été.