Goûter : j’ai remplacé les crêpes par ces crêpes marocaines feuilletées au miel, mes enfants en redemandent

Entre le parfum du miel chaud et le feuilletage doré, ces msemen transforment le goûter des enfants. Mais qu’est-ce qui les rend plus irrésistibles que les crêpes ?

En fin d’après-midi, la cuisine sent le beurre chaud et le miel qui frissonne dans la casserole. Longtemps, on a sorti la poêle à crêpes ; aujourd’hui, ce sont les msemen au miel qui règnent, avec leurs bords dorés et leur cœur moelleux.

À la première galette qui grésille dans la poêle, les enfants rappliquent. On tire le msemen encore tiède, il se détache comme un petit mille-feuille, le miel le fait briller et chaque bouchée mêle croquant et fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 350 g de farine, 150 g de semoule fine, 10 g de sel, 320 ml d’eau tiède

✅ Feuilletage : 80 g de beurre fondu + 60 ml d’huile neutre

✅ Nappage : 220 g de miel liquide + 1 c. à s. de fleur d’oranger

✅ Un peu d’huile neutre pour huiler plan de travail, mains et poêle

On a troqué les crêpes du goûter pour ces msemen au miel

Ces crêpes marocaines feuilletées ont changé le goûter. Là où une crêpe se refroidit vite, le msemen au miel garde un centre souple et des bords croustillants. On le mange avec les doigts, on défait les couches et le miel coule doucement.

La méthode simple pour un msemen au miel qui feuillette vraiment

La clé, c’est une pâte hydratée, farine et semoule fine, pétrie jusqu’à devenir élastique puis laissée au repos. Ensuite on huile, on étale chaque boule en voile fin, on badigeonne de beurre et d’huile, puis on plie en carré. À la poêle, ce feuilletage gonfle et dore comme une petite viennoiserie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, semoule, sel, verser l’eau tiède, pétrir en pâte lisse non collante, couvrir 20 minutes. Technique : Diviser en 10 à 12 boules, les huiler, couvrir sur le plan de travail pour détendre la pâte. Cuisson : Huiler le plan de travail, étaler chaque boule très finement, badigeonner de beurre fondu et d’huile, plier en petit carré. Finition : Aplatir, cuire chaque msemen dans une poêle chaude à feu moyen, retourner plusieurs fois, napper aussitôt de miel chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 à 55 min 🔍 Le secret de l’expert Farine et semoule donnent une pâte souple. L’eau tiède et le repos permettent de l’étaler finement sans la déchirer. Beurre et huile entre les couches fondent à la chaleur et la vapeur crée le feuilletage crousti-fondant. ✨ Le twist gourmand : Sur le miel chaud, ajouter des amandes concassées grillées et une pointe de cannelle, plus quelques quartiers d’orange. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saupoudrer de farine pendant l’étalage ou cuire à feu trop fort : le feuilletage s’écrase, l’extérieur brûle et l’intérieur reste pâteux.

Comment servir, conserver et twister vos msemen au miel

On sert ces msemen au miel tièdes, nappés au dernier moment pour garder les bords croustillants. S’il en reste, on les range dans une boîte hermétique. Au goûter suivant, un passage dans une poêle sèche les réchauffe ; le miel se verse en dernier.