Voici le plat de flemme œufs-tomate-fromage, prêt en 12 min, qui va remplacer vos pâtes au beurre

Soir de fatigue, frigo à moitié vide et zéro envie de cuisiner, mais besoin d’un vrai plat chaud. Ces œufs cocotte tomate-fromage promettent un dîner en 12 minutes.

Le soir, quand la fatigue tombe, on a juste envie d’une odeur rassurante qui sort du four. Quelque chose de chaud, crémeux, qui arrive sur la table sans qu’on ait passé la soirée à couper, peser, surveiller. Un plat qui travaille presque tout seul.

Ces soirs-là, on ouvre le frigo, on hésite, puis on pense à ce petit plat rouge et doré, avec le jaune coulant qui tremble au centre. Douze minutes de cuisson, deux gestes à peine, et on a un vrai dîner chaud : ce sont les œufs cocotte tomate-fromage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 gros œufs bien frais

✅ 200 g de coulis de tomate ou sauce tomate nature

✅ 30 g de fromage râpé (gruyère ou comté)

(gruyère ou comté) ✅ 2 c. à soupe de crème fraîche épaisse + beurre, sel, poivre

Œufs cocotte tomate-fromage : le plat de flemme prêt en 12 minutes

On parle ici du plat refuge des soirs de soir de flemme. Quatre ingrédients de base, un four, deux ramequins, et c’est tout. La tomate apporte le côté réconfortant, le fromage donne la couche gratinée qui fait sérieux, la crème arrondit l’ensemble.

Pour que ce soit vraiment bon, on mise sur un coulis de tomate qui a du goût et un fromage qui fond bien, type gruyère ou comté. Le budget reste léger, souvent moins de 3 € par personne, mais le résultat a l’allure d’un petit gratin servi en bistrot.

Le pas à pas : vos œufs cocotte en 4 gestes simples

La seule vraie règle, c’est un four à 200°C bien préchauffé et un œil sur la cuisson. On cherche un blanc pris, légèrement tremblant sur les bords, avec un cœur encore souple. Le reste n’est qu’assemblage rapide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200°C et beurrer légèrement deux ramequins pour éviter que l’œuf accroche. Technique : Verser 100 g de coulis de tomate dans chaque ramequin, saler, poivrer, ajouter 1 c. à soupe de crème puis casser un œuf au centre. Cuisson : Parsemer de fromage sans recouvrir totalement le jaune, enfourner 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que le blanc soit opaque. Finition : Sortir dès que le blanc ne tremble presque plus, ajouter herbes fraîches si on en a, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 12 min 🔍 Le secret de l’expert Un four bien chaud saisit vite le blanc, qui coagule en surface alors que le jaune reste doux au centre. La couche tomate-crème joue le rôle de coussin thermique et diffuse la chaleur en douceur, tandis que le fromage limite l’évaporation et garde la cocotte moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Si on a deux minutes de plus, tiédir la tomate avec un filet d’huile d’olive, un peu d’origan et une pincée de sucre ; la sauce devient plus parfumée et l’ensemble gagne en relief. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner four froid ou dépasser largement 12 minutes ; le blanc durcit, le jaune sèche, et on perd tout le côté coulant.

Avec quoi servir et comment varier ces œufs cocotte de flemme

On sert ces œufs cocotte brûlants, directement dans les ramequins, avec du pain grillé en mouillettes. Le plaisir, c’est de casser le jaune, le laisser filer dans la tomate chaude, puis tremper le pain dedans. Une simple salade verte vite assaisonnée apporte la touche fraîche.

Pour varier sans se compliquer, on peut glisser quelques dés de jambon, un reste de champignons déjà cuits ou une pointe de piment d’Espelette dans la tomate. Une cuillère de ricotta à la place de la crème donne une version plus douce. Toujours le même principe : on garde la base simple, le four fait le reste.