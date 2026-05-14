Arrêtez de gâcher votre viande hachée : ce classique de street-food libanaise la rend crousti-fondante chez vous

Ce soir, votre barquette de viande hachée ne finit ni en steak ni en boulettes, mais dans une pita libanaise dorée à la poêle. En quelques gestes précis, cette galette crousti-fondante transforme un dîner banal en plateau à partager ultra gourmand.

Fini les boulettes et les steaks hachés : cette recette libanaise sublime la viande hachée comme jamais auparavant

Odeur chaude de pain pita grillé, parfum de cumin et de citron, léger grésillement de la poêle… On est loin du steak haché raplapla. La viande se cache ici dans une fine galette, serrée entre deux faces de pain, qui claque sous le couteau et reste moelleuse au centre.

Si la viande hachée finit souvent en boulettes sèches ou en galette compacte, cette recette libanaise viande hachée change tout. Pain pita farci, pressé, puis poêlé : on obtient une street-food maison, croustillante et juteuse à la fois. Envie de troquer les boulettes pour une vraie pita libanaise à la viande hachée qui en jette sur la table ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pains pita et 500 g de bœuf haché (10 à 15 % MG)

✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, 1 bouquet de persil plat

✅ 1 c. à café de cumin, 1 de paprika, 0,5 de cannelle, sel, poivre, zeste et jus d’1 citron

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive, 20 g de beurre et 30 g de pignons (optionnels)

Pourquoi il faut arrêter les boulettes sèches (et passer à la pita libanaise)

Avec les boulettes, la viande forme un bloc épais ; la chaleur met du temps à pénétrer, le cœur sèche vite. Ici, la farce est étalée en couche fine dans le pain pita, qui se transforme en galette croustillante de viande hachée. Le contact avec la poêle est maximal, la croûte dore vite, l’intérieur reste juteux, relevé par les épices et le citron. On sert en triangles, façon plateau à partager, pour une recette facile avec viande hachée qui change du quotidien.

Les 4 secrets pour une farce juteuse, parfumée et qui se tient

Premier réflexe : râper finement oignon et ail, pour qu’ils fondent dans la viande sans détremper le pain. Ensuite, mélanger sans tasser, juste assez pour obtenir une farce souple. L’assaisonnement compte : cumin, paprika, une pointe de cannelle ou 4-épices, persil plat et zeste de citron signent la touche libanaise. Enfin, on maîtrise l’humidité ; pas trop d’oignon, pas d’œuf ni d’ingrédient aqueux, afin que le pain pita farci à la viande hachée reste bien soudé et croquant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger le bœuf haché avec oignon et ail râpés, persil, épices, sel, poivre, zeste et 1 c. à soupe de jus de citron. Technique : Ouvrir chaque pita, étaler une fine couche de farce jusqu’aux bords, refermer puis presser 10 minutes sous un poids. Cuisson : Chauffer l’huile (et beurre) à feu moyen-vif, cuire 3 à 4 minutes par face ; la pita doit grésiller et dorer rapidement. Finition : Égoutter sur papier absorbant, reposer 2 minutes, couper en triangles et servir aussitôt avec yaourt grec, tahini ou harissa douce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Farce en couche fine, poêle bien chaude : la réaction de Maillard dore vite la surface, le pain soude avec la viande et le cœur reste moelleux grâce à l’oignon râpé et au gras. ✨ Le twist gourmand : Faire dorer à sec les pignons avant de les ajouter à la farce, puis badigeonner les pitas cuites de beurre fondu parfumé à l’ail et au citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir trop épais et cuire sur feu trop doux ; la galette devient molle, grasse, le pain s’imbibe d’huile et la viande perd son côté crousti-fondant.

Variantes et adaptations (sans perdre le crousti-fondant)

On peut mixer bœuf et agneau pour un résultat plus parfumé, ou émietter un peu de feta dans la farce. Les pignons toastés apportent une note grillée très libanaise. Pour une version plus légère, la cuisson au four fonctionne aussi : 220 °C, 10 à 12 minutes en retournant à mi-cuisson. Les pitas cuites se gardent 24 heures au frais, puis se réchauffent à la poêle pour raviver le croustillant ; garnies mais crues, elles supportent bien la congélation avant une cuisson minute.