Ces épluchures qu’on jette tous : ne faites plus cette erreur, elles subliment vos boissons d’été

Longtemps envoyées au compost, mes épluchures de rhubarbe ont changé ma façon de cuisiner au printemps. Ce sirop rose, né d’un geste zéro déchet, réserve bien des surprises.

Sur le plan de travail, les tiges vert rosé exhalent déjà leur parfum acidulé, pendant qu’on tire de longues bandes d’épluchures de rhubarbe, souples et brillantes. D’habitude, direction compost sans réfléchir.

Pourtant, ces fibres concentrent couleur rubis et parfum. Et si, au lieu de les jeter, on en faisait la base d’un sirop de rhubarbe maison, léger, parfumé, zéro déchet ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Épluchures issues de 500 g de rhubarbe fraîche (tiges, feuilles non comestibles retirées)

✅ Sucre en poudre : 250 g

✅ Eau filtrée ou minérale : 250 ml

✅ Option : gousse de vanille, gingembre frais ou zeste de citron bio

Pourquoi il ne faut plus jeter les épluchures de rhubarbe

Ces épluchures concentrent pigments et arômes. En cuisine, c’est un vrai concentré de goût. Les envoyer au compost, c’est jeter le meilleur et racheter ensuite des sirops industriels souvent trop sucrés.

Le sirop d’épluchures de rhubarbe : la recette simple et inratable

Pour obtenir un sirop parfumé mais net, on travaille comme les pâtissiers : tant pour tant eau et sucre. On ajoute simplement les épluchures de rhubarbe, on chauffe jusqu’au frémissement, puis on laisse le temps faire son œuvre en infusion, à couvert, hors du feu.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les tiges, retirer les feuilles, éplucher et garder toutes les épluchures de rhubarbe propres. Technique : Verser eau, sucre et épluchures dans une casserole, porter à ébullition puis baisser immédiatement sur feu doux. Cuisson : Maintenir un frémissement sans gros bouillons pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que le liquide soit bien rosé. Finition : Couper le feu, couvrir, laisser infuser 2 à 3 h à température ambiante, filtrer et mettre en bouteille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 0,30 € 🔍 Le secret de l’expert Les pigments rouges de la rhubarbe se concentrent surtout dans la peau. Une chaleur douce les libère sans les brunir, tandis que le tant pour tant eau / sucre équilibre l’acidité et crée un sirop stable, parfumé, qui se garde facilement au frais. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez en cuisson une gousse de vanille ou un zeste de citron bio pour renforcer la fraîcheur. Ce sirop parfume aussi une vinaigrette légère avec vinaigre de cidre et huile neutre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Porter à grosse ébullition ou presser les épluchures au moment de filtrer : la couleur ternit, le sirop devient trouble, avec un goût cuit peu agréable.

Comment utiliser votre sirop de rhubarbe au quotidien

Une cuillère à soupe de sirop dans un verre d’eau pétillante suffit à colorer la boisson d’un joli rose et à lui donner ce petit côté acidulé qui rafraîchit. On l’ajoute aussi dans les thés glacés ou un simple jus de pomme.

Sur un yaourt nature, deux cuillères remplacent la confiture et apportent une note fruitée légère. On en imbibe aussi un quatre-quarts tiède, ou on en ajoute une goutte dans une vinaigrette pour une salade de fraises.