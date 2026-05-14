Ce crumble express sans fruits cache une couche ultra gourmande : en 10 minutes, il rend tout le monde accro à table
En dix minutes, ce crumble surprise au chocolat sans fruits cache sous son sable doré une couche de chocolat fondant digne d’un restaurant. Prêt à faire dire à tout le monde « C’est quoi cette couche en dessous ? » autour de la table.
C’est quoi cette couche en dessous ? Le crumble surprise au chocolat prêt en 10 minutes
Au sortir du four, le plat fume encore. Le dessus semble celui d’un crumble classique : sable doré, odeur de beurre chaud, petites miettes irrégulières qui croustillent à vue d’œil. Pourtant, à la première cuillère, quelque chose accroche le regard. Sous la surface, une bande sombre et brillante apparaît, presque comme une ganache chaude.
À table, les réflexes reviennent : on cherche les fruits sous la pâte à crumble. Sauf qu’ici, rien ; seulement une couche de chocolat fondant, bien épaisse, qui glisse sur l’assiette comme un cœur de moelleux. Ce crumble surprise au chocolat, totalement crumble chocolat sans fruits, se prépare en dix minutes montre en main et provoque toujours la même question amusée : « C’est quoi cette couche en dessous ? »
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 200 g de chocolat noir + 60 g de beurre
- ✅ Crumble : 120 g de farine + 90 g de sucre roux
- ✅ Crumble : 60 g de beurre froid + 1 pincée de sel + sucre vanillé
- ✅ Finitions : beurre pour le moule, noisettes ou amandes concassées, fleur de sel
Le principe : un crumble qui cache une couche de chocolat fondant
On est loin du dessert sec qui fait regretter la dernière cuillère. Ici, la base joue les ganaches : une vraie couche de chocolat fondu, épaisse d’un bon demi-centimètre, recouverte d’une pâte à crumble pleine de granulosité. À la dégustation, on obtient un crumble croustillant fondant : miettes beurrées au-dessus, cœur presque coulant en dessous.
10 minutes chrono : la méthode pas à pas
On garde trois repères techniques et c’est gagné : un moule carré 20 cm beurré, une cuisson à 180 °C en chaleur traditionnelle, un sablage rapide du beurre froid pour des miettes bien aérées. Ensuite, on respecte le repos de 5 à 8 minutes pour fixer le cœur sans le figer.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C chaleur traditionnelle, beurrer le moule carré 20 cm ou le petit plat à gratin.
- Technique : Faire fondre 200 g de chocolat avec 60 g de beurre, verser en couche régulière au fond du moule.
- Cuisson : Mélanger farine, sucre, sel et sucre vanillé, ajouter 60 g de beurre froid et sabler jusqu’à obtenir des miettes.
- Finition : Répartir le crumble sans tasser sur le chocolat, cuire 20 minutes, puis laisser reposer 5 à 8 minutes avant de servir.
Variantes express pour changer la couche cachée
Servir tiède avec glace ou yaourt épais, et changer le chocolat par du praliné.
En bref
- 🍫 Environ 35 minutes entre four et repos pour un crumble surprise au chocolat de 6 parts, dans un moule carré de 20 cm.
- 🔥 Technique rapide : couche épaisse de chocolat fondu, pâte à crumble sablée au beurre froid, cuisson courte à 180 °C chaleur traditionnelle.
- 😋 Repos express et geste de service révèlent une couche cachée façon cœur coulant qui promet un contraste croustillant fondant irrésistible.
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