Ce crumble express sans fruits cache une couche ultra gourmande : en 10 minutes, il rend tout le monde accro à table

En dix minutes, ce crumble surprise au chocolat sans fruits cache sous son sable doré une couche de chocolat fondant digne d’un restaurant. Prêt à faire dire à tout le monde « C’est quoi cette couche en dessous ? » autour de la table.

C’est quoi cette couche en dessous ? Le crumble surprise au chocolat prêt en 10 minutes

Au sortir du four, le plat fume encore. Le dessus semble celui d’un crumble classique : sable doré, odeur de beurre chaud, petites miettes irrégulières qui croustillent à vue d’œil. Pourtant, à la première cuillère, quelque chose accroche le regard. Sous la surface, une bande sombre et brillante apparaît, presque comme une ganache chaude.

À table, les réflexes reviennent : on cherche les fruits sous la pâte à crumble. Sauf qu’ici, rien ; seulement une couche de chocolat fondant, bien épaisse, qui glisse sur l’assiette comme un cœur de moelleux. Ce crumble surprise au chocolat, totalement crumble chocolat sans fruits, se prépare en dix minutes montre en main et provoque toujours la même question amusée : « C’est quoi cette couche en dessous ? »

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g de chocolat noir + 60 g de beurre

✅ Crumble : 120 g de farine + 90 g de sucre roux

✅ Crumble : 60 g de beurre froid + 1 pincée de sel + sucre vanillé

✅ Finitions : beurre pour le moule, noisettes ou amandes concassées, fleur de sel

Le principe : un crumble qui cache une couche de chocolat fondant

On est loin du dessert sec qui fait regretter la dernière cuillère. Ici, la base joue les ganaches : une vraie couche de chocolat fondu, épaisse d’un bon demi-centimètre, recouverte d’une pâte à crumble pleine de granulosité. À la dégustation, on obtient un crumble croustillant fondant : miettes beurrées au-dessus, cœur presque coulant en dessous.

10 minutes chrono : la méthode pas à pas

On garde trois repères techniques et c’est gagné : un moule carré 20 cm beurré, une cuisson à 180 °C en chaleur traditionnelle, un sablage rapide du beurre froid pour des miettes bien aérées. Ensuite, on respecte le repos de 5 à 8 minutes pour fixer le cœur sans le figer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C chaleur traditionnelle, beurrer le moule carré 20 cm ou le petit plat à gratin. Technique : Faire fondre 200 g de chocolat avec 60 g de beurre, verser en couche régulière au fond du moule. Cuisson : Mélanger farine, sucre, sel et sucre vanillé, ajouter 60 g de beurre froid et sabler jusqu’à obtenir des miettes. Finition : Répartir le crumble sans tasser sur le chocolat, cuire 20 minutes, puis laisser reposer 5 à 8 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Le crumble forme un couvercle isolant : il dore en surface pendant que le chocolat dessous reste simplement fondu, façon cœur coulant. ✨ Le twist gourmand : Un peu de noisettes concassées et une pincée de fleur de sel ; effet chocolat-noisette garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais tasser le crumble ni le mélanger au chocolat, sinon adieu couche cachée.

Variantes express pour changer la couche cachée

Servir tiède avec glace ou yaourt épais, et changer le chocolat par du praliné.