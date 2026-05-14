Rhubarbe molle au frigo : ne la mets surtout pas en sac, voici le geste simple de ma mère pour la garder croquante

Chaque printemps, ma mère refuse de glisser la rhubarbe dans un sac au frigo, malgré mes habitudes bien ancrées. Son geste minuscule change tout et garde les tiges croquantes plusieurs jours.

Une botte de rhubarbe qui croque sous le couteau, parfum acidulé, couleurs rose et vert : tout annonce la tarte du week-end.

Et pourtant, au frigo, elle finit souvent molle. Le coupable ? Le sac bien fermé. Ma mère, elle, ne la met jamais en sac et sa rhubarbe reste nette plusieurs jours.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de tiges de rhubarbe fraîches, bien fermes

✅ Épluchures issues d’environ 500 g de rhubarbe

✅ 250 g de sucre en poudre

✅ 250 ml d’eau

Le faux bon geste : pourquoi le sac ruine ta rhubarbe en quelques heures

Dans un sac plastique fermé, la rhubarbe continue de respirer ; la vapeur d’eau se condense, les tiges baignent dans un microclimat détrempé et ramollissent vite. Une tige qui plie au lieu de casser, extrémités qui « fondent », surface humide : on a la rhubarbe molle au frigo, bonne surtout en compote ou confiture.

Le geste de ma mère : la méthode “papier absorbant + bac à légumes”

Comment conserver la rhubarbe au frigo sans la voir se flétrir ? Dès le retour, on retire les feuilles qui pompent l’eau, on coupe les extrémités tachées et on essuie les tiges sans les laver.

Ensuite, on entoure les tiges de papier absorbant sec, sans serrer, pour capter l’excès d’humidité. On pose le tout dans le bac à légumes, dans un contenant ouvert ; avec un papier changé dès qu’il est humide, la rhubarbe reste ferme 3 à 5 jours. Pour une tarte, la rhubarbe congelée sera d’abord décongelée puis égouttée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Au retour, retirer les feuilles, couper les extrémités fatiguées, essuyer les tiges sans les laver. Technique : Regrouper les tiges, les entourer de papier absorbant, déposer dans le bac à légumes, contenant entrouvert. Cuisson : Pour congeler la rhubarbe, la couper en tronçons de 2 à 3 cm, crue ou blanchie, bien sécher, mettre en sacs de congélation en chassant l’air ; elle se garde 10 à 12 mois. Finition : Avec les épluchures, faire un sirop : eau et sucre en parts égales, frémir 10 minutes, infuser 2 heures, filtrer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Les tiges coupées respirent ; enfermées humides, elles baignent dans leur condensation. Le papier absorbant boit cet excès d’eau tout en laissant l’air circuler et ralentit le ramollissement. ✨ Le twist gourmand : On parfume le sirop d’épluchures avec romarin, thym citron ou menthe, puis on imbibe un cake ou on sucre un fromage blanc. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laver la rhubarbe puis la ranger humide dans un sac plastique fermé reste le pire réflexe ; avec le gaz d’éthylène des pommes, cela donne des tiges flétries, parfois gluantes.

Zéro déchet : le sirop rose aux épluchures qui parfume boissons et desserts

Après avoir brossé et rincé les tiges, on garde les lanières. Elles cuisent quelques minutes avec 250 ml d’eau et 250 g de sucre, puis infusent hors du feu ; filtré sans presser, ce sirop d’épluchures de rhubarbe se garde plusieurs semaines et parfume limonades, cocktails, yaourts et gâteaux imbibés.