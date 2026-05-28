Apéro : ces cookies chorizo-parmesan impossibles à lâcher font oublier le saucisson, attention à ce geste fatal

Sur la table, ces cookies apéro chorizo parmesan dorés font de l’ombre au saucisson traditionnel. Comment cette recette express réussit-elle à rester croustillante et moelleuse à chaque fournée ?

Si bons que vous vous sentez obligés d’en reprendre : ces cookies apéro au chorizo et parmesan vous font oublier le saucisson

Dans l’air, ça sent le fromage grillé, le chorizo et le beurre qui dore. Sur le plateau, ces disques dorés ressemblent à des cookies de goûter.

Une bouchée, et l’illusion tombe : ce sont des cookies apéro chorizo parmesan, salés, beurrés, bien plus gourmands qu’une tranche de saucisson. Reste à comprendre comment obtenir cette texture crousti-moelleuse qui pousse à se resservir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 200 g farine T55, 1 c. à café levure chimique, 1 pincée sel fin, 90 g beurre demi-sel bien froid, 1 œuf

✅ Fromage : 70 g parmesan râpé fin, 1 c. à café origan séché, poivre noir

râpé fin, 1 c. à café origan séché, poivre noir ✅ Garniture : 120 g chorizo doux ou fort, sans peau, en brunoise, 60 g tomates séchées bien égouttées

doux ou fort, sans peau, en brunoise, 60 g tomates séchées bien égouttées ✅ Twist : 20 g huile des tomates séchées, 1 pincée piment d’Espelette (facultatif)

Pourquoi ces cookies apéro font disparaître le saucisson du plateau

Visuellement, on s’attend à un dessert ; en bouche, la pâte sablée salée craque puis fond autour du chorizo et du parmesan. Le format bouchée rassure, mais le goût, puissant et ensoleillé grâce aux tomates séchées, remplace sans effort le traditionnel saucisson.

Étapes clés : la méthode inratable en 4 gestes

Pour des cookies salés chorizo parmesan qui ne s’étalent pas, on vise une garniture bien égouttée, un sablage rapide et un vrai repos au frais de la pâte. La cuisson se fait ensuite à 180 °C, chaleur tournante, pour des bords dorés et un cœur moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le chorizo en brunoise, hacher les tomates, tout tamponner au papier absorbant. Technique : Mélanger farine, levure, sel, puis sabler avec le beurre froid et le parmesan. Cuisson : Ajouter œuf et huile des tomates séchées, incorporer chorizo, tomates, origan, poivre. Finition : Former des boudins, filmer, réfrigérer au moins 30 min, trancher 1,5 cm, cuire 11–13 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le sablage limite le gluten ; le repos au froid fige le gras et stabilise le cookie. ✨ Le twist gourmand : Un voile de parmesan et de piment d’Espelette crée une croûte gratinée parfumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de trop pétrir une pâte chargée en garniture humide : elle s’écrase et sèche.

Variantes, service et conservation des cookies apéro chorizo parmesan

Servis tièdes ou à température ambiante au centre du plateau, ces cookies apéritif au chorizo remplacent le saucisson. Ils aiment les dips au fromage frais citronné, la tapenade douce, un rosé léger ou une bière blonde.

On obtient environ 22 à 24 pièces de 25 à 30 g, à laisser finir de prendre sur une grille de refroidissement. On les garde 3 jours en boîte hermétique, puis on réveille le croustillant 3 à 4 minutes à 160 °C.

Les boudins de pâte se congèlent très bien, prêts à trancher. En variante, olives–basilic ou version ultra fromage au comté fonctionnent aussi.