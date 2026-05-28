Ne jetez plus vos restes de riz : cette astuce avec une simple boîte de thon est devenue le dîner préféré de la maison

Un bol de riz froid, une simple boîte de thon et une poêle ont suffi à changer mon dîner de fond de frigo en rituel familial. Comment ce duo tristounet est devenu des bouchées croustillantes qu’on me réclame chaque semaine ?

Un soir de frigo presque vide, le riz froid attend dans son bol, un peu collé, plutôt triste. À côté, une simple boîte de thon. Quelques minutes plus tard, la poêle crépite, ça dore, et l’odeur de riz grillé réveille tout le monde.

Au lieu du bol réchauffé qui sèche, on obtient des triangles de riz dorés, croustillants dehors, moelleux dedans, garnis d’un thon crémeux. Ça se mange avec les doigts, ça se trempe dans la sauce, et tout le monde en réclame un deuxième, puis un troisième.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de riz cuit bien froid, 1 œuf, 20 g de fécule

✅ 1 boîte de thon au naturel (140 g égoutté), sel, poivre, paprika

✅ 3 c. à soupe de mayo ou yaourt grec, moutarde, jus de citron, herbes

✅ 4 à 6 c. à soupe d’huile neutre, concombre, tomates, sauce soja et miel

Le déclic anti-gaspi : reste de riz, boîte de thon et croûte croustillante

Avec cette recette de reste de riz thon frit, on passe du fond de casserole au dîner qui change tout. Le riz cuit, bien froid, devient une plaque compacte que la poêle va griller comme une galette.

Pendant ce temps, la boîte de thon se transforme en garniture minute : écrasée avec citron, moutarde, herbes et un peu de mayonnaise ou de yaourt, elle devient une farce fraîche, relevée, prête pour les triangles brûlants.

La méthode des triangles de riz frits au thon

Tout se joue avant la poêle. Il faut un riz bien sec en surface, une plaque tassée avec œuf et fécule pour tenir, puis une découpe nette. Ensuite seulement, la friture donne ce contraste croûte qui claque et cœur moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égrainer le riz froid, mélanger avec l’œuf, la fécule, sel, paprika, puis tasser dans un plat huilé sur 1,5 cm. Technique : Réfrigérer au moins 30 minutes, démouler la plaque et couper en carrés, puis en triangles réguliers. Cuisson : Chauffer l’huile à feu moyen-fort, dorer les triangles 3 à 4 minutes par face sans les serrer. Finition : Égoutter sur grille ou papier, garnir de farce au thon, refermer en sandwichs de riz et servir avec crudités et sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1,50 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert Le riz bien froid laisse l’amidon se figer ; à la poêle, il grille au lieu de bouillir. L’œuf lie les grains, la fécule boit l’excès d’eau et donne une croûte nette. Comme la plaque a refroidi, les triangles restent compacts et ultra croustillants. ✨ Le twist gourmand : Proposer deux petites sauces : soja-miel pour le côté caramélisé, yaourt-citron-moutarde pour la fraîcheur et l’acidité. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter absolument le riz tiède ou trop humide, et une poêle surchargée ; les triangles boiraient l’huile et resteraient mous.

Service, organisation et variantes express

Ces triangles se servent brûlants avec une salade de concombre et tomate, quelques cornichons et un quartier de citron. On peut préparer la plaque de riz le matin, la garder filmée au frais, puis frire et garnir au dernier moment. Côté farce, on varie : curry doux, câpres et citron, ou fromage frais et piment pour ceux qui aiment quand ça pique.