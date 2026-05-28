Ce cocktail asiatique au gin et ananas cartonne à l’apéro, pourtant presque tout le monde fait cette erreur

En Asie, un cocktail gin ananas façon palace circule de bar en bar comme un mot de passe. Comment ce mélange tropical reste frais, net et jamais écœurant ?

Les glaçons s’entrechoquent, un parfum d’ananas mûr, de citron vert et de gin s’échappe du shaker. La mousse dorée nappe le verre, comme dans un bar asiatique un soir de chaleur.

En Asie, on ne se contente plus du gin tonic sage ; un mélange tropical centré sur le gin et l’ananas circule comme un mot de passe. Comment obtenir ce cocktail gin ananas chez soi sans tomber dans le sirop ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 ml de gin London Dry

✅ Cherry Heering, Bénédictine et Cointreau (30 + 20 + 20 ml)

✅ 120 ml de jus d’ananas, 30 ml de jus de citron vert

✅ 10 ml de grenadine, 4 à 6 gouttes d’Angostura, glaçons généreux

Le secret asiatique : le cocktail gin ananas qui change tout à l’apéro

Dans les bars de Singapour ou de Bangkok, on aime les cocktails lisibles ; un parfum net, une fraîcheur immédiate, puis des couches plus profondes. Le gin donne la structure, l’ananas apporte le soleil, les liqueurs signent la complexité.

Le citron vert taille une ligne acide, la grenadine arrondit juste ce qu’il faut, quelques gouttes de bitters apportent le relief. On obtient un tropical chic, rafraîchissant mais sérieux, qui fait oublier le gin tonic de base.

La bonne base pour un cocktail gin ananas tropical mais pas écœurant

Tout commence par un London Dry droit et sec, qui ne se fait pas écraser par le fruit. Autour, Cherry Heering et Bénédictine apportent cerise noire et herbes, le Cointreau éclaire l’ensemble, tandis que le jus d’ananas glacé et le citron vert gardent la bouche nette.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir les verres, presser le citron vert et préparer beaucoup de glaçons bien secs. Technique : Dans le shaker, verser grenadine, citron vert, liqueurs, gin puis jus d’ananas, et remplir largement de glace. Cuisson : Secouer vivement 10 à 15 secondes ; le shaker doit être givré et le mélange légèrement mousseux. Finition : Filtrer sur des verres remplis de nouveaux glaçons, ajouter 2 à 3 gouttes d’Angostura par verre, goûter et ajuster.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté 3/10 🔍 Le secret de l’expert Ici, tout repose sur le trio sucre, acidité, amertume. Ananas et grenadine donnent la rondeur, le citron vert et la botanique du gin tendent le mélange, tandis que l’Angostura et la Bénédictine lient les couches. La glace abondante refroidit vite sans trop diluer. ✨ Le twist gourmand : Petit twist ; mixer une ou deux cuillères d’ananas rôti avec le jus, ou simplement frotter un zeste de citron vert sur le bord du verre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument ; jus d’ananas tiède, grenadine versée au hasard et trois glaçons qui se noient. Le résultat devient lourd, plat, et le gin disparaît en quelques gorgées.

Variantes et service : un cocktail gin ananas à personnaliser

Pour une version plus sèche, on réduit la grenadine à 5 ml, on augmente légèrement le citron vert et les bitters ; le verre devient apéritif. Plus solaire, on monte le jus d’ananas à 150 ml et on choisit un gin plus doux. Au service, tumbler garni de glace, tranche d’ananas et tapas asiatiques ou grillades feront l’affaire.