France : 114 plantes de jardin interdites, si ces espèces poussent chez vous l’amende peut atteindre 150 000 €

Depuis 2026, 114 plantes décoratives sont classées espèces exotiques envahissantes en France, avec des sanctions pouvant grimper jusqu’à 150 000 € d’amende. Votre jardin abrite-t-il l’une de ces espèces désormais dans le viseur des autorités ?

Un plumeau d’herbe de la pampa, un buddleia offert par la voisine, quelques plantes flottantes dans le bassin… Sans le savoir, des milliers de particuliers chouchoutent des espèces désormais dans le viseur de Bruxelles, parce qu’elles étouffent la flore locale et se propagent vite.

Depuis 2026, la mise à jour du règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes classe 114 plantes comme « préoccupantes pour l’Union européenne ». Planter, vendre ou transporter certaines stars de nos massifs peut théoriquement conduire à trois ans de prison et 150 000 € d’amende. Votre jardin cache-t-il l’une de ces espèces ?

Pourquoi 114 plantes sont soudain devenues indésirables

Selon l’Anses, la France compte plus de 6 000 espèces végétales, dont environ 700 exotiques ; « un peu plus d’une centaine sont considérées comme invasives ». Elles « peuvent également coloniser des cultures et entraîner des pertes de rendement. Ces plantes représentent potentiellement des risques pour la santé humaine », écrit l’Anses.

Le règlement (UE) n° 1143/2014, décliné en France par l’arrêté du 14 février 2018, encadre ces espèces. Comme le rappelle actu.fr, « c’est la propagation qui est interdite, volontaire ou non » : planter, échanger, transporter ou commercialiser ces plantes est prohibé.

Les plantes interdites dans le jardin que l’on voit partout

Nous avons tous déjà craqué pour une plante spectaculaire sans mesurer ses conséquences. Parmi les plantes interdites dans le jardin se glissent des classiques de jardinerie : grandes graminées, arbustes à papillons, plantes de berge très fleuries ou petites flottantes de bassin.

Herbe de la pampa : touffe géante, plumeaux crème, dissémine des millions de graines.

Buddleia : arbuste à grappes violettes qui se ressème partout.

Jussies, jacinthe d’eau, crassule de Helms : tapis flottant qui asphyxie mares et rivières.

Ces plantes font partie des 114 espèces préoccupantes pour l’Union européenne, mais ce sont surtout celles que les jardiniers rencontrent. Avant de planter ou d’échanger un sujet, vérifier son nom latin et le croiser avec les listes officielles reste le meilleur réflexe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Risque d’amende évité Jusqu’à 150 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En identifiant vite les espèces interdites et en stoppant toute propagation (échanges, boutures, vidange de bassin), on empêche qu’un simple pied devienne un délit. 💡 Le petit plus : noter les zones arrachées sur un plan du jardin évite qu’une racine oubliée ne reparte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arracher la plante puis jeter les déchets au compost, dans un fossé ou un ruisseau : cela disperse encore plus les fragments.

Vous en avez déjà au jardin ? Les bons gestes pour éviter l’amende

La présence d’un vieux pied n’est pas punie ; les contrôles chez les particuliers restent rares. Le risque naît surtout quand on laisse la plante interdite se disséminer ou qu’on la déplace vers la nature ou chez des voisins.

Pour rester dans la légalité, mieux vaut arracher les plants, les faire sécher, puis les déposer en déchetterie plutôt qu’au compost ou dans un cours d’eau. Faute de quoi, l’article L415‑3 du Code de l’environnement prévoit jusqu’à trois ans de prison et 150 000 € d’amende.