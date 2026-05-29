Sécheresse, gazon grillé : cette poudre de jardin à 2 € peut le garder vert malgré les restrictions d’arrosage cet été

Entre sécheresse annoncée et restrictions d’arrosage, votre gazon risque encore de virer au paillasson cet été. Une simple poudre organique à 2 € pourrait pourtant tout changer.

Chaque fin de printemps, le joli tapis vert se change en paillasson dès que les températures montent et que les arrêtés sécheresse coupent presque l’arrosage. On voit arriver les plaques jaunes, impuissant, en espérant une pluie qui ne vient pas toujours.

Pourtant, une solution toute bête a déjà sauvé des pelouses entières malgré les restrictions : une fine poudre brun doré payée autour de 2 € le sac. Bien utilisée, elle rend le sol plus frais et garde le gazon vert beaucoup plus longtemps.

Pourquoi votre gazon grille dès que l’eau se fait rare

Au fil des pluies de printemps et des passages de tondeuse, le sol se compacte. Une croûte dure bloque l’air et l’eau ; les racines restent en surface. Quand la chaleur arrive et que l’arrosage est limité, la moindre journée sans pluie brûle le gazon.

Les brins jaunissent, parfois jusqu’à paraître grillés, alors que les graminées se mettent surtout en dormance pour survivre. Arroser plus ne change rien si la terre reste bétonnée : l’eau file. La solution consiste à la transformer en éponge naturelle avant l’été.

La “poudre à 2 €” : du compost tamisé pour un sol éponge

Cette poudre n’a rien de magique : c’est du compost tamisé, un amendement organique très fin, presque comme du cacao. En se mêlant aux premiers centimètres de terre, il agit comme une éponge, retient chaque goutte et nourrit la vie du sol pour des racines plus profondes. On le trouve en sac à quelques euros.

Le geste clé se fait fin mai ou début juin : un terreautage de la pelouse tout simple. On tond un peu plus court, on passe un râteau pour griffer la surface, puis on étale 5 à 10 mm de compost mûr bien tamisé, avant d’arroser en pluie très fine pour le faire descendre. Pendant huit jours, quelques brumisations du soir, si elles sont autorisées localement, suffisent à activer cette couverture sans gaspiller l’eau.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Arrosages en été bien espacés 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La fine couche de compost augmente la matière organique du sol, crée de minuscules réservoirs d’eau et stimule les micro-organismes ; les racines plongent plus profond et restent hydratées même entre deux pluies. 💡 Le petit plus : étaler le compost juste après une tonte, puis laisser les prochaines tontes en mulching pour former un léger paillis protecteur par-dessus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Recouvrir la pelouse d’une couche trop épaisse, avec un compost grossier ou mal mûr, en plein soleil : le gazon s’asphyxie, jaunit encore plus et peut ne pas repartir.

Une pelouse plus verte, moins d’arrosage et un bonus zéro déchet

Après ça, le sol devient plus souple, les racines plongent là où la fraîcheur persiste et la pelouse encaisse mieux les périodes sèches. On espace fortement les arrosages, parfois on s’en passe sous restrictions d’arrosage, surtout si l’on relève la tonte autour de 8 à 10 cm en été.

Pour booster ce tapis plus résistant, certains complètent avec des engrais naturels maison : purin d’ortie ou de consoude obtenu en laissant macérer 1 kg de feuilles dans 10 litres d’eau, dilué à 5 %, ou urine diluée à raison d’1 litre pour 10 litres d’eau au printemps.