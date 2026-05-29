Votre terrasse devient un four à midi ? Ces 5 plantes la refroidissent vraiment, même en pleine canicule

À midi, votre terrasse plein sud se transforme en four et le store ne suffit plus. Avec quelques plantes bien choisies, un microclimat ombragé peut pourtant la rendre supportable tout l’été.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Catalpa bignonioides ‘Nana’ 🌸 Nom courant Catalpa boule 📏 Dimensions 3 à 5 m x 3 à 5 m ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité -20 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Midi en plein juillet : la terrasse plein sud brûle les pieds, les chaises métalliques sont intouchables et le store banne ne suffit plus, si bien que l’on finit par tirer les rideaux et fuir la chaleur.

Bonne nouvelle : ce n’est pas une fatalité. En jouant avec quelques plantes bien choisies, il est possible de transformer cette zone surchauffée en mini-oasis, plus fraîche de plusieurs degrés et enfin agréable en pleine journée. Reste à savoir quelles plantes pour ombrager une terrasse ont un effet vraiment durable.

Pourquoi votre terrasse se transforme en four à midi

Tout commence avec l’orientation. Une terrasse plein sud ou sud-ouest reçoit le soleil de face puis de dessus pendant des heures ; les dalles en pierre, le béton ou le composite emmagasinent la chaleur et la restituent comme un radiateur. Les murs clairs renvoient la lumière, le moindre garde-corps en verre se transforme en loupe : la température grimpe très vite.

Parasol, voile d’ombrage ou store ont une efficacité limitée : l’ombre se déplace et l’air reste brûlant. Là où une toile bloque seulement les rayons, un écran végétal crée un microclimat plus proche d’un sous-bois que d’un parking en plein soleil.

Le pouvoir rafraîchissant des plantes sur une terrasse

Les végétaux rafraîchissent de deux façons complémentaires. D’abord par l’ombre portée : un petit arbre parasol, un plafond de grimpantes sur pergola ou une haie de bambous non traçants agissent comme un brise-soleil naturel. Ensuite par évapotranspiration : en pompant l’eau du sol puis en la relâchant par leurs feuilles, les plantes humidifient et rafraîchissent l’air autour de la terrasse, comme une brume légère mais continue.

Sur une terrasse très exposée, l’idéal est de combiner plusieurs strates végétales. Ces cinq espèces sont de vraies alliées pour faire redescendre la chaleur sans perdre le charme de l’espace.

Catalpa boule : un parasol végétal au-dessus de la table.

: un parasol végétal au-dessus de la table. Mûrier platane stérile : une ombre dense pour dalle brûlante.

: une ombre dense pour dalle brûlante. Glycine : un plafond de fleurs qui filtre le soleil.

: un plafond de fleurs qui filtre le soleil. Jasmin étoilé : un mur parfumé qui bloque le soleil rasant.

: un mur parfumé qui bloque le soleil rasant. Bambou Fargesia : une haie légère pour casser l’éblouissement.

Ces 5 plantes qui changent tout sur une terrasse brûlante

Planté au pied de la terrasse, le catalpa bignonioides ‘Nana’ forme en quelques années une boule de verdure compacte qui joue les parasols au-dessus du coin repas. Le mûrier platane stérile, lui, offre un feuillage encore plus dense et supporte très bien les étés brûlants : parfait pour ombrager une grande terrasse familiale. Sur une pergola, la glycine crée un véritable plafond végétal, romantique au printemps et très protecteur au cœur de l’été.

Pour filtrer les rayons latéraux et couper le vis-à-vis, le jasmin étoilé habille claustras et garde-corps d’un feuillage persistant, parfumé tout l’été et assez robuste pour la plupart des régions françaises. En bacs profonds, les bambous Fargesia non traçants forment une haie souple ; arrosés régulièrement et paillés, ils gardent leurs feuilles fraîches, même lors des épisodes de canicule.