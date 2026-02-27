En février, ces deux signes astrologiques vont revoir quelqu’un du passé et tout leur équilibre émotionnel va vaciller

En février, un simple message ou une rencontre fortuite peut faire remonter plus que des souvenirs. Pour le Taureau et le Scorpion, cette vieille connaissance risque d’ébranler un équilibre affectif qu’ils pensaient solide.

Février s’installe, les journées sont encore froides et la routine paraît bien huilée… jusqu’au moment où un prénom oublié s’affiche sur l’écran, ou qu’un visage familier surgit au coin d’une rue. L’air se charge soudain de nostalgie, le cœur accélère, et l’on se retrouve projeté des années en arrière.

Ce scénario banal prend une dimension particulière cet hiver. Entre la fin de la saison du Verseau, tournée vers l’avenir, et l’entrée du Soleil en Poissons, liée à l’inconscient, le ciel rouvre des dossiers émotionnels que l’on croyait classés. Deux signes, le Taureau et le Scorpion, se retrouvent en première ligne : pour eux, la rencontre d’une vieille connaissance ressemble à un séisme intérieur.

Février : un ciel qui rouvre les dossiers du passé

À cette période, les protections émotionnelles se relâchent. La transition entre l’énergie rationnelle du Verseau et la sensibilité des Poissons crée une sorte de faille temporelle : souvenirs, regrets et espoirs oubliés remontent en surface. Une rencontre fortuite ou un message tardif agit alors comme un miroir, renvoyant à une ancienne version de soi et mettant à l’épreuve un équilibre durement construit.

Jusqu’au 20 mars, la Mercure rétrograde en Poissons vient brouiller les échanges, multiplier les quiproquos et remettre sur la table d’anciennes histoires sentimentales. Entre le 25 février et le 10 mars, Chiron et Cérès en Bélier mettent en lumière les failles de confiance en soi. Avec Vénus en Poissons et la saison des éclipses, les souvenirs d’amour non digérés remontent particulièrement chez les signes d’Eau, dont le Scorpion.

Taureau et Scorpion : quand une vieille connaissance fait vaciller l’équilibre

Pour le Taureau, signe d’ancrage qui aime savoir où il pose les pieds, ce retour du passé ressemble à une véritable intrusion. La vie semblait rangée, les sentiments bien classés, et voilà qu’une personne autrefois centrale réapparaît. Elle réveille une période où l’on se sentait plus exposé, au point de faire douter des choix amoureux et de la stabilité actuelle.

Chez le Scorpion, tout se joue sur une autre intensité. Ce signe d’Eau attire les situations profondes, les secrets, les liens impossibles à rompre. La réapparition de quelqu’un qui connaît ses zones d’ombre peut rallumer un brasier fait de passion et de rancœur. Une part veut se protéger, l’autre se sent irrésistiblement fascinée par ces émotions retrouvées, quitte à rouvrir un jeu de pouvoir ancien.

Comment ces deux signes peuvent traverser cette tempête de février

Pour le Taureau, la priorité reste de ne rien décider sous la poussée de l’émotion. Prendre quelques jours avant de répondre, parler à une personne de confiance, rappeler calmement les raisons pour lesquelles cette histoire appartient au passé aide à garder le cap. Ce signe possède un atout précieux : son réalisme, qui permet de mesurer le chemin parcouru plutôt que d’idéaliser hier.

Le Scorpion gagne à utiliser sa capacité de transformation plutôt que de se laisser happer par la spirale. Observer ses réactions comme un enquêteur, nommer ce qui remonte, jalousie, peur de l’abandon, besoin de contrôle, permet déjà de reprendre du pouvoir intérieur. Si le lien se révèle toxique, ce signe peut trancher net et clore le chapitre avant l’arrivée du printemps.