Yuka : ces nuggets de supermarché au score inimaginable que les parents devraient choisir dès ce soir

Accusés de malbouffe, les nuggets s’affichent presque toujours en rouge sur Yuka. Pourtant, quelques références bio atteignent un score vert inattendu qui change la donne.

Le soir où la fatigue tombe, beaucoup de parents finissent par céder aux envies de nuggets, souvent avec une petite boule au ventre. Dans l’imaginaire collectif, ces bouchées panées riment avec viande douteuse, gras caché et cartons rouges sur l’application Yuka.

Or, quelques références bousculent ce scénario bien rodé. Certaines dépassent les 80/100, une poignée atteint même 100/100 sur Yuka pour un produit de viande panée et précuite, un score que peu de consommateurs pensaient possible.

Pourquoi la plupart des nuggets tombent dans le rouge sur Yuka

Yuka évalue à la fois la qualité nutritionnelle, les additifs et, pour certains produits, la dimension bio. Dans le rayon panés de volaille, la moyenne tourne autour de notes médiocres, souvent entre 30 et 50/100. La raison tient surtout à la fabrication industrielle classique.

Beaucoup de références utilisent de la viande séparée mécaniquement, des restes de carcasses passés sous haute pression, qui donnent une pâte informe à texturer. Pour lui redonner goût et tenue, les fabricants ajoutent conservateurs, diphosphates, glutamate, arômes artificiels et beaucoup de sel. Ces marqueurs de produits ultra-transformés sont lourdement sanctionnés par l’algorithme de Yuka.

Nuggets bio Volaé : quand Intermarché décroche 82/100 sur Yuka

Dans ce paysage peu flatteur, les nuggets de volaille bio Volaé, vendus chez Intermarché, font figure d’exception. Ils décrochent la note de 82/100 sur Yuka, avec une pastille vert foncé et la mention « Excellent », note le site Top Santé. La recette mise sur une liste très courte : viandes de poulet (37 %) et de dinde origine France, eau, chapelure, farine et amidon de blé, fibres, fécule de pomme de terre, poivre, huile de tournesol, sans exhausteur de goût, ni conservateur, ni colorant.

Côté profil nutritionnel, 100 g apportent 12 g de protéines, 2 g de fibres, 0,7 g de sucres, 1,9 g de graisses saturées et 257 kcal, avec un sel à 1,1 g, point à surveiller en cas de consommation fréquente. D’autres bons élèves existent, comme les nuggets de poulet panés Picard, notés 84/100 sur Yuka, et quelques références rarissimes atteignent même 100/100 grâce à du véritable filet de poulet, une formulation biologique et l’absence totale d’additifs à risque.

Comment repérer des nuggets à bon score Yuka, même sans scanner

Pour ceux qui n’ont pas toujours leur téléphone en main, certains indices sur l’étiquette aident à viser des produits mieux notés, dans l’esprit des nuggets Volaé :

Privilégier la mention de filet de poulet ou de dinde, et éviter la viande séparée mécaniquement ou la viande « reconstituée ».

ou de dinde, et éviter la viande séparée mécaniquement ou la viande « reconstituée ». Regarder la longueur de la liste : plus elle se rapproche d’une cuisine de placard (farine, eau, épices, huile), moins on trouve d’additifs au nom compliqué commençant par E.

Comparer les tableaux nutritionnels et choisir les références où les protéines dominent clairement, avec des graisses saturées et une teneur en sel modérées, en cuisant de préférence au four et en servant les nuggets avec des légumes plutôt qu’avec des sauces très riches.

Dans l’assiette, ces nuggets « Yuka-friendly » ne ressemblent pas toujours aux versions de fast-food : panure plus claire, moins épaisse, chair qui s’effiloche comme un vrai morceau de poulet, goût de poulet rôti et de pain grillé plutôt que d’arômes fumés. Les retours rapportés par la presse montrent que les enfants les adoptent vite, ce qui permet de garder le côté réconfortant du repas du soir tout en limitant la culpabilité.

