60 Millions de consommateurs flingue cette pâte à tartiner adorée des Français pour sa note nutritionnelle catastrophique

En pleine folie des pâtes à tartiner, 60 Millions de consommateurs vient de sacrer un “pire élève” inattendu. Pourquoi le célèbre pot orange se retrouve-t-il ainsi dans le viseur ?

« C’est le rituel sacré de millions de Français pour démarrer la journée ou sauver le goûter : la tartine réconfortante », écrit le site Astuces de grand-mère. Ce geste tout simple cache pourtant une réalité bien moins douce. Une enquête vient de rappeler qu’entre deux pots de pâte à tartiner, l’écart nutritionnel peut être immense.

Au centre de cette alerte, le magazine 60 Millions de consommateurs a passé au crible 15 pâtes à tartiner chocolat-noisette, bio ou classiques, de grandes marques et de distributeurs. Derrière les promesses de plaisir et d’énergie, une star des petits-déjeuners, le fameux pot orange, décroche la pire note du panel : une sanction qui surprend même les habitués du rayon.

Comment l’enquête sur les pâtes à tartiner a tout changé

Pour classer ces produits, les experts ont regardé le sucre, le gras, la part de noisettes, les matières grasses utilisées et le degré d’ultratransformation. Avec le nouvel algorithme du Nutri-Score, en vigueur depuis mars 2025, presque toutes les références tombent en E. Une portion de 15 g apporte entre 3,8 g et 7,5 à 8,7 g de sucres, soit déjà 8 à 17 % des 50 g quotidiens conseillés par l’Organisation mondiale de la santé.

Les graisses restent elles aussi élevées et, multipliées sur plusieurs tartines, alourdissent vite la journée. Trois tartines peuvent déjà représenter la moitié du quota de sucres libres recommandé par l’OMS. Les chercheurs ont aussi traqué les ingrédients typiques des aliments ultratransformés, comme les lécithines, sirops ou poudres laitières.

Ovomaltine Crunchy, le “pot orange” relégué au fond du classement

Parmi les 15 références analysées, c’est la pâte à tartiner Ovomaltine Crunchy, reconnaissable à son pot orange, qui hérite du bonnet d’âne. Sa note globale atteint seulement 7,4/20, ce qui en fait la seule à ne pas atteindre la moyenne et la dernière du classement. L’analyse pointe du doigt « la présence de pas moins de 24 marqueurs d’ultratransformation », poursuit l’article, un record quand la plupart des concurrentes en comptent entre zéro et quatre.

Sur l’étiquette, le sucre arrive en tête des ingrédients de cette pâte, loin devant les matières premières nobles. Les analyses soulignent un manque de noisettes par rapport aux produits plus riches, alors que certaines marques dépassent parfois les 50 % de fruits à coque. Ovomaltine Crunchy met en avant l’absence d’huile de palme, mais sa longue liste d’ingrédients techniques et son profil très sucré la tirent vers le bas.

Décoder son pot de pâte à tartiner sans renoncer à la tartine

Pour les auteurs de ces travaux, le problème ne vient pas d’une cuillère occasionnelle, mais de l’installation au quotidien de ces produits ultratransformés au petit-déjeuner. « C’est dans ce contexte que la célèbre association de consommateurs a décidé de passer au microscope les stars de nos placards », rappelle l’article.

Les comparatifs invitent à privilégier des pâtes à tartiner plus simples, avec une liste courte d’ingrédients reconnaissables et une forte proportion de noisettes, ou même des alternatives comme Funkie Veggie, sans matière grasse ajoutée ni ingrédient industriel. Les enquêtes évoquent aussi les purées d’oléagineux maison, mélangées à un peu de cacao et de miel, pour retrouver la gourmandise sans le fardeau des 24 marqueurs d’ultratransformation.