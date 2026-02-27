Ces nuggets Intermarché explosent Yuka avec un score presque impossible et bouleversent les soirs de repas des parents

Un simple paquet de nuggets Intermarché, scanné sur Yuka, affiche une note que personne n’attendait. Que cache réellement cette recette bio si bien notée ?

Il est 19 h 30, les enfants réclament des nuggets et, dans la tête des parents, revient l’image de la pâte grise ultra-transformée. Beaucoup sortent leur téléphone pour scanner le paquet sur Yuka, en s’attendant à une pastille orange ou rouge. Ce petit rituel des soirs pressés entretient un dilemme constant entre gagner du temps et bien nourrir sa famille.

Dernièrement, certains consommateurs ont pourtant vu s’afficher un score presque irréel en scannant une boîte de nuggets du rayon volaille frais. Sur l’écran, un 100/100 apparaît parfois pour ce produit, quand d’autres scans montrent encore une note au-dessus de 80 sur 100, toujours classée « excellente ». Ce paquet très ordinaire, vendu chez Intermarché, cache une recette qui bouleverse les codes habituels des nuggets.

Un score Yuka presque impossible pour des nuggets Intermarché

Dans le rayon des produits panés, les nuggets affichent d’ordinaire des listes d’ingrédients très longues, riches en graisses saturées, en sel et en additifs. Yuka sort alors une note médiocre, avec pastille orange ou rouge. Les nuggets de volaille bio Volaé, marque de distributeur d’Intermarché, font figure d’exception avec un score rapporté jusqu’à 100 sur 100, ou autour de 82 sur 100 selon les lectures, niveau déjà considéré comme excellent.

Pour établir sa note, Yuka combine la qualité nutritionnelle, la présence d’additifs jugés à risque et une part de critère environnemental, comme le label bio. Sur cette référence, l’application ne détecte aucun additif controversé et relève un bon compromis entre protéines, graisses et sel pour un plat pané. Le label Agriculture Biologique, qui limite les pesticides de synthèse, renforce encore le résultat et creuse l’écart avec les nuggets industriels classiques.

Volaé Bio : des nuggets au filet de poulet et à la liste courte

La clé de ces nuggets Volaé Bio tient à la viande choisie. Ils sont préparés avec du filet de poulet, parfois associé à de la dinde, et non avec des carcasses broyées ou de la viande séparée mécaniquement. La fiche produit mentionne 37 % de viandes de poulet et de dinde d’origine France, ce qui apporte des protéines et moins de gras indésirable. La texture reste fibreuse et proche d’un blanc de poulet maison plutôt qu’une mousse compacte reconstituée.

L’autre atout, c’est une liste d’ingrédients étonnamment courte : viandes de volaille, chapelure, farine et amidon de blé, eau, fibres, fécule de pommes de terre, poivre, épices et huile de tournesol. On n’y trouve ni diphosphates, ni glutamate monosodique, ni conservateurs ou colorants identifiés par un « E » suivi d’un chiffre. La certification bio garantit en plus une production sans OGM et avec moins de pesticides de synthèse, pour une recette très proche de ce que l’on pourrait cuisiner chez soi.

Comment profiter de ces nuggets bien notés Yuka sans excès

Pour 100 g, ces nuggets apportent 257 kcal, 12 g de protéines, 2 g de fibres, 0,7 g de sucres et 1,9 g de graisses saturées, pour 1,1 g de sel. Les fiches disponibles les classent parmi les produits panés les mieux notés, mais rappellent qu’ils restent à réserver aux soirs pressés. Servis avec des haricots verts ou une salade et cuits au four, ils s’intègrent sans difficulté dans un repas équilibré.