Ramadan 2026 : ce secret pour un tajine poulet, agneau ou poisson différent chaque soir sans y passer des heures

Entre février et mars 2026, le ftour se joue souvent autour d’un tajine brûlant. Mais comment alterner poulet, agneau et poisson sans sacrifier vos soirées ?

En fin d’hiver, quand les jours rallongent et que les lampes de la cuisine s’allument à l’heure du ftour, les tables se remplissent de soupes, de dattes et de petits plats. Au centre, un grand plat fumant attire tous les regards : le tajine, avec sa sauce brillante et ses épices chaudes. Beaucoup rêvent d’en servir un différent chaque soir, sans pour autant bloquer toute la fin d’après-midi aux fourneaux.

En 2026, le mois de Ramadan s’étalera du 17 février au 19 mars, avec chaque soir le même défi : proposer un dîner copieux mais digeste après l’iftar. Le poulet, dont la consommation grimperait d’environ 66,5 %, reste la viande chouchou des familles. Reste une question très concrète : comment offrir un tajine de poulet, d’agneau ou de poisson différent presque tous les soirs, sans y passer des heures ?

Un tajine de Ramadan rapide : une même base pour poisson, agneau et poulet

Le vrai secret tient dans une seule structure que l’on répète : même base, protéines qui changent. Pour chaque tajine, comptez 1 kg de viande ou de poisson blanc, 1 oignon, 2 gousses d’ail, des épices (cumin, coriandre, gingembre, curcuma ou ras el hanout), des légumes de saison et environ 60 ml d’huile d’olive. Le tajine est « beaucoup trop gras et contient bien trop d’huile », tranche Riyad, coach sportif franco-algérien, dans une vidéo relayée par Visa Algérie ; limiter la quantité d’huile suffit déjà à alléger le plat.

Pour gagner du temps tout en gardant cette trame, il suffit de jouer sur trois leviers :

Base aromatique préparée en avance : oignon, ail et épices revenus une seule fois pour plusieurs tajines.

Protéine au choix : poulet , agneau ou poisson, ajoutés dans cette même base.

, ou poisson, ajoutés dans cette même base. Finition minute : fruits secs, citron confit, olives ou herbes fraîches pour changer totalement le goût.

Comment varier tajine de poulet, d’agneau ou de poisson sans rester en cuisine

Dans beaucoup de foyers, le poulet reste la valeur sûre du soir : abordable, facile à cuisiner en quantité, sa consommation grimperait d’environ 66,5 % pendant le mois sacré. Un tajine de poulet aux citrons confits et aux olives se prépare en faisant revenir la viande dans la base aromatique, puis en ajoutant un verre d’eau ; la cuisson se lance toute seule pendant que l’on met la table ou que l’on termine la soupe.

Les soirs où l’on veut un plat plus léger, le tajine de poisson blanc à la chermoula fait gagner du temps : quelques minutes de marinade aux herbes, puis 30 à 40 minutes de cuisson seulement, sur un lit de pommes de terre, tomates et poivrons. Riyad le décrit comme « léger, digeste et sans stockage inutile », au point de lui attribuer la note de 10/10. Pour les grands soirs, l’épaule d’agneau aux pruneaux et amandes mijote plus longtemps, entre 1 h 30 et 2 h, mais on peut la préparer la veille et simplement réchauffer.

Organisation du ftour : un planning tajine tout le mois de Ramadan

Pour tenir tout le mois, mieux vaut prévoir une rotation : tajine de poisson les jours chargés, poulet en semaine, agneau le week-end. Servi avec pain ou semoule et une salade rapide, il suffit ; bricks et pâtisseries, notées « 0/10, bon calorique et aucune satiété », restent pour les occasions.