Ces bonbons qui piquent de vos goûters d’enfance : avec ces 5 ingrédients du placard, ne les achetez plus en sachet

Un jus de fruit, un peu de sucre et la cuisine se transforme en atelier de bonbons acidulés maison. En quelques gestes précis, ces rubans piquants réveillent vos souvenirs de récré sans quitter votre tablier.

Un saladier de rubans qui piquent, la langue qui frétille, les yeux qui se plissent… D’un coup, les récréations et les goûters d’enfance reviennent en mémoire. Avec une simple recette de bonbons acidulés maison, la cuisine se transforme en mini atelier de confiseur, sans matériel compliqué.

Ici, tout part de 5 ingrédients du placard pour obtenir des bandes colorées, souples et franchement acidulées, qui rappellent les bonbons du commerce. Pas besoin de colorants compliqués : un bon jus de fruit, un gélifiant, du sucre et un enrobage piquant suffisent à créer ce fameux frisson gourmand.

Les 5 ingrédients du placard pour des bonbons acidulés maison

Pour une fournée généreuse, prévoyez :

100 ml de jus de fruit au choix (citron, framboise, fruit de la passion, pomme…)

80 g de sucre en poudre pour la pâte

3 feuilles de gélatine, ou 6 g de gélatine en poudre, ou 2 g d’ agar-agar

1 à 2 cuillères à soupe de jus de citron

100 g de sucre en poudre et 3 g d’acide citrique pour l’enrobage

Le jus donne tout le parfum, du citron très vif à la fraise, la mangue ou l’orange sanguine plus douces. Le sucre et la gélatine, ou son alternative végétale, apportent la texture souple caractéristique. Le jus de citron renforce l’acidité à cœur, tandis que le duo sucre + acide citrique, utilisé en enrobage, permet de retrouver l’effet piquant des bonbons industriels.

Étapes clés : du jus chaud aux rubans qui se tiennent bien

Commencez par faire tremper les feuilles de gélatine une dizaine de minutes dans un bol d’eau froide. Pendant ce temps, versez les 100 ml de jus et les 80 g de sucre dans une petite casserole, puis chauffez doucement en remuant jusqu’à dissolution complète du sucre, sans coloration. Retirez du feu, ajoutez la gélatine essorée ou l’agar-agar préalablement délayé ; pour cette version, portez le mélange à ébullition une minute afin d’obtenir une texture ni cassante ni coulante.

Ajoutez ensuite le jus de citron à la préparation tiédie pour préserver la fraîcheur des arômes. Versez immédiatement sur un tapis en silicone ou une feuille de papier cuisson posée sur une plaque bien droite, puis étalez en couche uniforme de 2 à 3 mm d’épaisseur. Laissez sécher à température ambiante : comptez au moins deux heures, et jusqu’à 4 à 6 heures, voire une nuit entière, jusqu’à ce que la pâte soit sèche au toucher et se décolle aisément.

L’enrobage piquant et les bons gestes de conservation

Une fois la plaque solidifiée, décollez-la délicatement et posez-la sur une planche. Avec un couteau légèrement huilé, des ciseaux de cuisine ou une roulette à pizza, découpez des bandes régulières d’environ deux centimètres de large. Mélangez les 100 g de sucre réservés avec les 3 g d’acide citrique, puis roulez chaque ruban dans ce mélange en appuyant légèrement pour que les grains adhèrent bien : le sucre ajoute du croquant, l’acide apporte une salivation instantanée.

L’humidité représentant l’ennemi principal de ces friandises, placez aussitôt les rubans dans un bocal en verre ou une boîte hermétique, à température ambiante, à l’abri de la lumière et de la chaleur. Ils gardent ainsi pendant plusieurs jours leur croquant acidulé. À vous de varier les jus au fil des saisons, de la clémentine d’hiver à la groseille d’été, ou de tenter des mariages plus audacieux comme fraise-basilic ou orange-gingembre, pour une boîte à bonbons vraiment personnalisée.