Pommes de terre : cette cuisson au gaufrier, croustillante comme des chips, va détrôner vos frites

Croustillantes comme des chips dehors, moelleuses dedans, ces gaufres de pommes de terre au gaufrier bousculent frites et röstis. En quelques gestes, elles transforment un simple dîner ou brunch en moment ultra gourmand.

Une assiette qui crépite un peu quand on la pose sur la table, une odeur de pommes de terre rissolées qui rappelle les déjeuners du dimanche : ces gaufres salées au gaufrier ont tout pour voler la vedette aux frites. Leur promesse fait saliver : extérieur doré, presque aussi croustillant que des chips, et intérieur incroyablement fondant.

À partir d’ingrédients du placard et d’un simple gaufrier, on obtient des gaufres de pommes de terre croustillantes prêtes pour un brunch, un plateau télé ou un dîner rapide avec salade verte. Pas besoin de technique compliquée ni de temps de repos, tout repose sur la bonne variété de pommes de terre et sur une cuisson bien maîtrisée. Tout se joue en quelques gestes précis.

Des gaufres de pommes de terre croustillantes qui changent des frites

Ces gaufres salées reprennent l’esprit des röstis, mais avec le dessin moelleux du gaufrier et une croûte plus fine. Les recettes qui séduisent en ce moment misent sur la pomme de terre à chair farineuse, type Bintje, Agria ou Manon, râpée crue à gros trous. Les filaments réguliers laissent passer la chaleur, ce qui permet d’obtenir cette alliance rare entre croûte sèche et cœur moelleux.

Une blogueuse culinaire raconte : « Un week-end est venu où je me suis lancée « à partir de rien », sans vérifier la composition des gaufres de pomme de terre sur internet.. et me voici avec une pâte quasi « 100% » patate. », explique-t-elle. Résultat malgré ses doutes : des gaufres bien formées, au goût très franc de pomme de terre.

Recette express : la base inratable au gaufrier

Pour quatre personnes, la formule gagnante reste très courte : pommes de terre crues râpées, œufs, farine, assaisonnement. Voici les quantités repères :

500 g de pommes de terre à chair farineuse

2 œufs entiers

2 cuillères à soupe de farine ou de fécule de maïs pour une version sans gluten

Sel fin et poivre

Un peu d’huile pour graisser le gaufrier

Ciboulette ou persil haché, ail en option

Côté gestes, on épluche puis on râpe les 500 g de pommes de terre à gros trous, avant de presser fermement la pulpe dans les mains ou un torchon pour retirer l’excès d’eau. On mélange aussitôt avec les œufs, la farine, le sel et le poivre, jusqu’à obtenir une masse homogène et légèrement humide. Le gaufrier doit être préchauffé au maximum, plaques bien huilées, puis rempli sans excès ; la pâte doit cuire 8 à 10 minutes sans ouvrir, sinon cela « casse » la gaufre et rompt le croustillant.

Variantes, version aux fines herbes et idées pour servir

La même créatrice prévient avec humour que le fameux « je vais vérifier avant » est l’ennemi numéro un du croustillant, explique-t-elle sur Aufilduthym. Pour changer, on peut préparer une version « sans œuf » aux fines herbes avec purée de pommes de terre cuites, farine de pois chiche, lait, persil, ciboulette et ail, puis servir ces gaufres brûlantes avec crème épaisse et ciboulette, saumon fumé ou jambon cru et fromage, plus une salade verte.