Ce produit du rayon pâtes, détourné en churros dorés, va complètement changer vos goûters d'hiver en 20 minutes

Et si un paquet de gnocchis du quotidien se changeait en bouchées dorées façon churros pour le goûter ? En quelques minutes, cette astuce régale toute la table.

Une envie de douceur chaude qui change des biscuits du placard ? Quand les après-midis se prêtent au cocooning, beaucoup cherchent une idée simple, rapide et un peu surprenante pour le goûter. Sans préparation compliquée ni pâte à faire lever, un produit du rayon salé peut pourtant se transformer en vraie gourmandise sucrée.

Les gnocchis, habituellement servis avec sauce tomate ou fromage, deviennent ici de petites bouchées dorées façon churros : moelleuses au cœur, croustillantes dehors, roulées dans le sucre et la cannelle. Prêtes en moins de 20 minutes, elles rappellent l’ambiance des fêtes foraines tout en restant très économiques. De simples gnocchis changent alors totalement de visage.

Gnocchis façon churros : une idée ultra simple pour le goûter

Le principe de ces gnocchis façon churros tient du tour de magie de cuisine : on part d’un paquet de gnocchis industriels ou frais, et on obtient un dessert à picorer devant un film. La texture de pâte de pomme de terre se prête parfaitement à ce détournement, avec un intérieur fondant qui rappelle un beignet.

Pour régaler quatre personnes, il suffit de réunir :

300 à 400 g de gnocchis nature à poêler ou frais

40 g de beurre doux ou demi-sel

60 g de sucre en poudre (blanc ou cassonade)

2 cuillères à café de cannelle moulue

En option : une pincée de vanille en poudre

On reste donc sur une liste courte, souvent déjà dans les placards, qui donne ce résultat spectaculaire : une coque croustillante, un cœur tendre et un parfum d’épices très réconfortant.

La double cuisson pour des gnocchis churros vraiment crousti-fondants

Tout commence par une pré-cuisson express dans l’eau. Les gnocchis sont plongés dans une casserole d’eau frémissante non salée pendant environ 2 minutes, juste le temps qu’ils remontent à la surface. Ce pochage hydrate la pâte et évite qu’elle ne devienne caoutchouteuse plus tard, tout en garantissant un cœur bien moelleux.

Vient ensuite la métamorphose à la poêle. On fait fondre 40 g de beurre jusqu’à ce qu’il devienne mousseux, puis on dispose les gnocchis en une seule couche sur feu moyen-vif. En moins de dix minutes, en les remuant régulièrement, leur surface dore et se raffermit grâce à la réaction de Maillard. Dès qu’ils sont bien colorés, on les roule aussitôt dans un mélange sucre-cannelle : la chaleur fait adhérer le sucre et crée une fine croûte caramélisée, proche de celle des churros de fête foraine.

Version airfryer, sauces et variantes pour un goûter incroyable

Pour une cuisson plus légère, la friteuse à air airfryer fonctionne très bien. Les gnocchis, pré-pochés ou non selon la texture souhaitée, sont légèrement enrobés de beurre fondu ou d’huile neutre, puis placés dans le panier sans le surcharger. On les laisse cuire à 190 °C pendant 20 à 25 minutes, en secouant à mi-parcours. À la sortie, encore brûlants, ils sont immédiatement versés dans le sucre à la cannelle pour obtenir une finition bien croquante, sans odeur de friture.

Côté accompagnement, une sauce au chocolat noir fondu avec un peu de crème donne une ganache brillante idéale pour y plonger chaque bouchée. Un caramel au beurre salé apporte une note plus gourmande, tandis qu’une crème anglaise vanillée, un confit de fruits rouges ou une compotée de pommes allègent l’ensemble. On peut aussi varier l’enrobage en remplaçant la cannelle par du cacao ou du sucre glace. Parfait pour réinventer un paquet de gnocchis qui traîne et surprendre la tablée à l’heure du goûter.