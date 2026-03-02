Ces 2 signes astrologiques vont vivre fin février la trahison d’une personne admirée, avec prises de bec et rancœurs

En cette fin de février, le ciel se charge et met à l’épreuve la confiance de deux signes astrologiques face à une figure admirée. Entre trahison, prises de bec et rancœurs, un grand tri relationnel s’amorce sans prévenir.

Février se termine sur une note bien plus rugueuse que prévu pour certains natifs du zodiaque. Alors que beaucoup rêvent déjà de lumière et de renouveau, d’autres encaissent une révélation glaciale : la confiance placée en une personne admirée se fissure, laissant place au doute et à une sensation de trahison.

Du point de vue astrologique, la fin de l’hiver s’accompagne de configurations planétaires tendues, qui forcent les masques à tomber et déclenchent un véritable nettoyage relationnel. Pour deux signes en particulier, la désillusion est brutale : un mentor, un ami modèle ou une figure d’autorité chute de son piédestal. Il s’agit du Taureau et du Scorpion.

Fin février : un ciel électrique qui dévoile la trahison

Le climat astral de ces derniers jours de février ressemble à une mise à nu émotionnelle. Les aspects dissonants entre planètes jouent les révélateurs : les faux-semblants, les petites compromissions et les loyautés de façade ne tiennent plus. Beaucoup réalisaient qu’ils s’étaient tournés vers des « phares » dans la nuit, rappelle Trucmania, avant de découvrir que ces repères n’étaient pas si fiables.

Quand la personne admirée déçoit, la douleur dépasse la simple tristesse. Cette trahison touche l’ego, les repères, tout ce qui sécurisait durant l’hiver. Chez beaucoup de Taureau et de Scorpion, une phrase revient alors en boucle : « Comment ai-je pu ne rien voir ? », écho d’un discernement mis à mal et d’une confiance à reconstruire plus lucidement.

Taureau : loyauté bafouée et rancune froide face à la trahison

Pour le signe du Taureau, attaché à la stabilité et à la fiabilité, cette trahison inattendue a l’effet d’un séisme intérieur. La figure rassurante tombe soudain, comme un château de cartes qui s’effondre. Qu’il s’agisse d’un supérieur hiérarchique, d’un ami de longue date ou d’un proche idéalement placé sur un piédestal, tout le système de confiance vacille.

Le Taureau n’aime pas les scènes, mais lorsque sa loyauté est bafouée, la colère devient froide et durable. Des prises de bec peuvent éclater pour acter la fin du lien, puis le natif se ferme, coupe les ponts, range l’autre dans la case des personnes à jamais disqualifiées. Pour avancer, il doit éviter de ruminer et consolider les relations qui ont prouvé leur solidité.

Scorpion : intuition confirmée, confrontation et rupture nette en fin d’hiver

Le Scorpion, lui, avait souvent senti que quelque chose clochait chez cette personne admirée. Un détail incohérent, un non-dit, une promesse floue… Par passion, il a voulu y croire malgré tout. En cette fin de mois, la preuve tombe : mensonge, manque de loyauté ou double jeu d’une figure d’autorité, la déception est cinglante.

Fidèle à sa nature de signe d’Eau intense, le Scorpion cherche l’explication, provoque la discussion, choisit des mots tranchants puis rompt sans retour. Cette coupure radicale lui permet de renaître sur des bases plus saines et d’oser dire « oui » à une vie relationnelle plus authentique, comme l’encourage Journal des Seniors, en réservant désormais sa confiance à ceux qui la méritent vraiment.