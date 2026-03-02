Chats : ce geste de 10 minutes par semaine évite nœuds, boules de poils et démangeaisons sur leur pelage

Chaque semaine, des poils morts s’accumulent dans le sous-poil de votre chat sans que vous le voyiez. Un simple rituel de quelques minutes suffit pourtant à éviter nœuds et démangeaisons.

Vous caressez votre chat sur le canapé quand vos doigts accrochent un petit nœud, ou une zone de peau qui gratte. On se dit souvent que ces félins se toilettent très bien tout seuls, surtout quand ils passent des heures à se lécher. Pourtant, derrière ce rituel, beaucoup de poils restent coincés dans le sous-poil et sur la peau.

Ce que l’on sait moins, c’est que ce sous-poil se renouvelle toutes les trois à quatre semaines. Sans aide, il finit par former des nœuds, puis des bourres qui tirent et démangent. La bonne nouvelle : un simple brossage du chat hebdomadaire suffit déjà à tout changer. Tout se joue en une dizaine de minutes, une fois par semaine.

Pourquoi ce brossage du chat hebdomadaire change tout pour son pelage

En brossant régulièrement, vous enlevez les poils morts, la poussière et le sous-poil en trop. La peau respire mieux, la circulation sanguine est stimulée et le pelage devient plus doux et brillant. Pour un chat à poil court, une séance pour brosser son chat une fois par semaine représente déjà le minimum vital pour entretenir robe et peau.

Il y a aussi l’envers du décor : tous ces poils que le chat avale en se léchant. Sans entretien, ils se transforment en boules de poils, avec vomissements, voire risque d’occlusion intestinale. Un brossage régulier peut en réduire jusqu’à 60 % chez les chats au sous-poil dense. Cette routine permet en plus de repérer tôt puces, tiques, croûtes ou rougeurs à l’origine des démangeaisons.

Le rituel facile pour brosser son chat en 10 minutes par semaine

Pour que ce moment se passe bien, choisissez un instant calme, quand votre chat est détendu mais éveillé. Une étude française a montré qu’il réagit mieux quand on combine gestes et voix : asseyez-vous, tapotez doucement à côté de vous, parlez-lui avec une intonation douce. L’attraper sans prévenir ou l’ignorer complètement augmente son stress, souvent visible quand la queue s’agite vivement.

Une fois votre compagnon installé, installez une routine courte et toujours dans le même ordre pour le rassurer :

passer une brosse démêlante dans le sens du poil sur tout le corps, sans tirer sur les nœuds ;

utiliser une brosse souple ou un gant de brossage pour lisser et masser légèrement la peau ;

terminer par une mini-inspection des zones sensibles : cou, ventre, base de la queue, aisselles.

Adapter le brossage du chat à son type de poil sans y passer ses soirées

Pour un chat à poil court, ce rythme hebdomadaire suffit en général. Les poils mi-longs gagnent à être brossés 3 à 4 fois par semaine, et les poils longs presque chaque jour, pour éviter que le sous-poil qui se renouvelle toutes les 3 à 4 semaines ne forme des nœuds serrés. Quand ces bourres apparaissent, seule la tonte par un professionnel est sûre, jamais les ciseaux près de la peau.

Les bons outils rendent ce geste encore plus simple : une brosse double face ou une carde anti-mue pour retirer l’excès de sous-poil, un gant de brossage pour les chats sensibles. Une alimentation équilibrée, avec des acides gras de qualité ou de la levure de bière conseillée par le vétérinaire, aide aussi le poil neuf à pousser fort.