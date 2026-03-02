Ce salon de jardin CASA à moins de 120 € affole les fans de déco et fait trembler les grandes marques

CASA frappe fort avec le salon de jardin BAJA à 114,99 €, pensé pour balcons et terrasses au retour des beaux jours. Comment ce modèle à prix cassé parvient-il à rivaliser visuellement avec certaines grandes marques ?

Quand les premiers rayons reviennent, tout le monde se remet à rêver d’un coin cosy dehors. Sauf qu’en regardant les catalogues, la douche est parfois froide : une simple table haute peut grimper à 455,14 € chez un éditeur design, et certains modèles flirtent avec les 800,46 € ou même 1 955 € pour une pièce signature.

Pour un salon complet, les budgets s’envolent vite alors que les envies restent simples : s’asseoir confortablement, partager un apéro, sentir que son extérieur a du style. Un modèle à prix cassé réussit pourtant à offrir cet effet “magazine déco” sans dépasser le seuil psychologique des 120 €. Ce salon de jardin vient clairement bousculer les codes.

Salon de jardin effet luxe : des prix qui flambent chez les grandes marques

Sur le marché, un salon de jardin effet luxe se situe en général entre 300 et 800 € pour le milieu de gamme, et de 800 à 3 000 € pour les ensembles haut de gamme. À côté, une simple table haute de jardin se vend déjà 149 € chez certains spécialistes, 455,14 € pour un modèle design en métal, 800,46 € pour un effet béton, jusqu’à 1 955 € pour une table en métal signée par une grande marque.

Les salons complets suivent la même logique : un ensemble 10 places tourne autour de 416,49 € en promotion, et de nombreux kits 4 à 6 personnes dépassent facilement 500 €. Quelques enseignes comme Gifi proposent bien des alternatives abordables, avec par exemple une loveuse à 119 € et sa table à 45 €, mais rarement avec un rendu qui rivalise vraiment avec les grandes signatures.

Le salon de jardin CASA BAJA : look lounge, prix cassé à 114,99 €

Face à ces montants, le salon de jardin CASA BAJA surprend. Vendu 114,99 €, il se place sous la barre basse de l’entrée de gamme, tout en affichant des lignes épurées et une allure de salon lounge. Son design a été pensé pour offrir le même niveau de confort qu’un coin canapé intérieur, que ce soit sur un balcon urbain ou une terrasse plus vaste, avec une disponibilité immédiate pour profiter dès le printemps.

Visuellement, tout rappelle les ensembles de marques à trois ou quatre chiffres : proportion des assises, dossier enveloppant, coussins moelleux qui invitent à s’installer pour un café ou un apéritif qui s’éternise au coucher du soleil. Ce côté chic, associé à un tarif sous les 115 €, colle parfaitement à l’esprit slow decoration : investir dans une belle pièce durable plutôt que renouveler tout son mobilier chaque année.

Comment donner au CASA BAJA une allure de grande marque

Pour renforcer cette illusion de luxe, quelques accessoires suffisent à transformer le salon de jardin CASA en véritable coin lounge haut de gamme :

un tapis d’extérieur en jute ou à motifs graphiques pour délimiter l’espace et réchauffer le sol ;

des coussins supplémentaires dans des tons terracotta, beige ou vert sauge pour accentuer l’effet cocooning ;

une guirlande guinguette au-dessus du salon pour une lumière douce en soirée ;

une ou deux grandes plantes en pot, comme un olivier ou des graminées, pour créer une bulle végétale intime.

Sur un petit balcon de 3 m², ce set compact suffit à dessiner un mini roof-top privé ; sur une terrasse, il devient un coin apéro bohème que l’on complète éventuellement avec une table d’appoint. En protégeant les coussins quand il pleut et en couvrant la structure hors saison, ce salon à prix cassé garde son allure de grande marque plusieurs années, tout en évitant la surconsommation.