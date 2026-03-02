Votre voisin a taillé votre haie sans rien dire ? Ce que la loi autorise vraiment... et ce qu'il risque

Un matin, votre haie a été taillée sans un mot, laissant votre jardin à nu. Entre droit de propriété, trouble de voisinage et recours, la loi surprend.

Un matin de printemps, vous ouvrez les volets et quelque chose cloche. La haie qui vous sert d’écran contre les regards a été rabotée côté voisin, laissant un trou net et disgracieux. Sans un mot, votre voisin a sorti le taille‑haie et s’est servi dans vos arbustes. L’inquiétude monte aussitôt.

Entre peur de la dispute et sentiment d’atteinte à votre intimité, une question tourne en boucle : votre voisin avait‑il le droit de faire cela ? Entretenir une haie peut vite devenir un sujet explosif en lotissement. La loi encadre pourtant très précisément ces situations. La réponse surprend souvent.

Mon voisin peut-il couper ma haie qui dépasse chez lui ? Ce que dit la loi

En droit, la règle est simple : la haie appartient au propriétaire du terrain où elle prend racine. C’est lui, et lui seul, qui décide des dates et des modalités de taille. Le fait que des branches avancent au‑delà de la clôture ne donne aucun droit de coupe au voisin. Il ne peut pas y toucher sans votre accord.

Lorsqu’un voisin saisit malgré tout le sécateur, son geste peut être qualifié d’atteinte à la propriété privée. Si la haie est abîmée, déformée ou dépérit, on se trouve alors face à un trouble anormal de voisinage, au sens de l’article 1253 du Code civil. L’auteur du trouble est responsable de plein droit du dommage causé.

Distances, racines, branches : les droits et obligations de chacun

Le propriétaire de la haie a aussi des devoirs. L’article 671 du Code civil impose de respecter 2 mètres de distance par rapport à la limite séparative pour tout végétal destiné à dépasser 2 mètres de haut, et seulement 50 centimètres pour une haie maintenue en dessous. Il doit aussi la tailler régulièrement pour qu’elle n’envahisse pas le terrain voisin.

Si les branches débordent chez lui, il n’a pourtant pas le droit de les couper lui‑même. Il doit vous demander l’élagage, d’abord à l’amiable puis, si rien ne bouge, par lettre recommandée. En revanche, il peut couper sur son terrain les racines, ronces et petites brindilles qui avancent jusqu’à la limite de propriété.

Mon voisin a déjà taillé ma haie : quelles démarches engager ?

Si votre voisin a taillé votre haie sans vous prévenir, commencez par garder votre calme. Prenez des photos sous plusieurs angles, notez la date, demandez éventuellement à un proche ou à un autre voisin de constater l’état des lieux. Puis exposez-lui tranquillement que la loi ne l’autorise pas à couper vos branches sans votre accord.

En cas de refus ou de récidive, adressez-lui une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant réparation : participation à la replantation, indemnisation du préjudice esthétique et de la perte d’intimité. Si le dialogue reste bloqué, vous pouvez saisir un conciliateur de justice, service gratuit, puis le tribunal judiciaire, qui pourra ordonner des travaux, allouer des dommages et intérêts et, si besoin, assortir sa décision d’une astreinte quotidienne.