Alinéa ferme tous ses magasins : ces pépites déco à saisir d’urgence avant la fin de la liquidation

Entre pertes record et audience décisive à Marseille, la liquidation Alinéa transforme les magasins en déstockage massif. Quels meubles et objets méritent vraiment d’être emportés avant la fermeture ?

En ce début de printemps, l’envie de trier et de rafraîchir son intérieur revient en force. Dans le même temps, l’enseigne d’ameublement Alinéa vit ses dernières semaines d’activité et transforme ses magasins en vaste opération « tout doit disparaître », avec des rayons qui se vident à vue d’œil.

Basée à Aubagne, la marque a subi en 2024 une perte nette de 47 millions d’euros et a été replacée en redressement judiciaire. Après le retrait du repreneur SDC Holding le 12 février, une audience le 5 mars au tribunal de commerce de Marseille doit fixer le sort de près de 1 200 salariés et de 35 à 36 magasins, appelés à fermer au plus tard le 31 mars, tandis que des rabais d’au moins 30 % écoulent les stocks.

Liquidation Alinéa : une fin brutale pour l’enseigne de décoration

Pour beaucoup de clients, le choc des vitrines qui se vident marque la fin d’une époque. Le réseau, resté très physique, souffre de la baisse du pouvoir d’achat et des coûts d’exploitation élevés ; résultat, les collections sont bradées avec des remises allant d’environ 30 % jusqu’à -70 % sur certaines références.

Myriam Benguerroud, responsable de la logistique et des caisses au magasin de Cabriès depuis vingt ans, vit cette fin annoncée comme une déchirure. Pour elle, « se dire que dans quelques semaines, l’aventure est terminée, c’est dur car c’est une famille qui se déchire parce qu’on avait quand même des liens avec Alinéa. On a vécu pas mal de choses, des hauts, des bas. Et maintenant de se lever le matin, de se dire que demain on ne se lèvera plus pour Alinéa. C’est un gros choc pour moi », a-t-elle confié à France Bleu.

Déstockage Alinéa : les pépites déco à ne pas laisser passer

Si la liquidation Alinéa attire autant, c’est que le style de l’enseigne est très marqué : inspiration sudiste, lin froissé, bois blond, rotin, céramique brute, teintes douces. Cette atmosphère chaleureuse plaît toujours, comme le raconte Josiane, venue de La Ciotat, les bras chargés de vaisselle et de luminaires : « c’est triste de voir cette fermeture, c’est quand même des articles de qualité ».

Sur les gondoles, les meilleures affaires concernent les canapés d’angle et modulables, les tables en bois massif, les tables extensibles ou les chaises ergonomiques, pensés pour durer. Le linge de maison en matières naturelles, les luminaires d’inspiration artisanale, la vaisselle graphique, les vases originaux et même la collection printemps-été déjà livrée en magasin profitent aussi de fortes remises, tout en misant sur bois certifié et textiles parfois recyclés.

Comment profiter de la liquidation judiciaire Alinéa sans mauvaise surprise

Les clients profitent de ces prix cassés en gardant une pensée pour les équipes : pour Martin, d’Aubagne, « c’est malheureux, d’un point de vue local, ces personnes-là perdent leur emploi, cela m’inquiète », et Isabelle, venue d’Aix, regrette déjà qu’ »les gens achètent tout en ligne et puis tous nos magasins disparaissent. Bientôt, on n’aura plus d’occasion de sortir pour flâner dans les allées des magasins ». Pour limiter les risques, mieux vaut repérer les produits sur le site, vérifier en magasin la qualité et les dimensions et, en cas d’acompte versé, déclarer vite sa créance auprès du mandataire judiciaire, un remboursement intégral restant rare.