Je buvais mes fruits en jus dans ce verre chaque matin : les nutritionnistes m'ont dit comment je sabotais mes journées

Et si votre jus de fruits le matin sabotait vos journées plutôt qu’il ne les booste ? Nutritionnistes à l’appui, ce récit bouscule un rituel bien ancré.

Dans beaucoup de cuisines françaises, le matin commence avec un café, des tartines et un grand verre de jus d’orange fraîchement pressé. L’image est rassurante : en buvant ce jus, on a l’impression de « prendre ses vitamines » et de comptabiliser un fruit sans effort.

Les nutritionnistes décrivent pourtant un autre scénario : coups de barre en milieu de matinée, fringales vers 17 heures, difficulté à résister aux biscuits ou au distributeur. Pour eux, le cœur du problème se joue souvent dans ce réflexe de boire ses fruits au réveil.

Jus de fruits le matin : la fausse bonne idée des petits-déjeuners « healthy »

Entre la baguette, la confiture, les céréales industrielles et le jus de fruits le matin, le petit-déjeuner typique apporte une véritable charge de glucides rapides. Le corps sort du jeûne nocturne, reçoit soudain un flot de sucre et réagit en libérant beaucoup d’insuline pour faire baisser la glycémie.

Cette réponse peut devenir excessive : le taux de sucre chute trop bas quelques heures plus tard, c’est l’hypoglycémie réactionnelle. Fatigue, difficulté à se concentrer, envie irrépressible de sucré apparaissent alors, parfois dès 11 heures puis en fin d’après-midi. Beaucoup de personnes y voient un manque de volonté, là où il s’agit surtout d’une mécanique hormonale.

Sucre, fibres, glycémie : ce qui se passe vraiment quand on boit ses fruits

Un verre de jus d’orange affiche en moyenne 10 g de sucre pour 100 ml. Un grand verre de 200 à 250 ml apporte donc 20 à 25 g de sucre, soit l’équivalent de quatre à cinq morceaux, des valeurs proches de certains sodas. Une seule portion peut approcher la limite quotidienne de sucres libres recommandée par l’OMS.

Dans une orange entière, on trouve pourtant 2 à 3 g de fibres, surtout de la pectine, qui forment dans l’estomac un réseau ralentissant le passage des sucres vers le sang. Le presse-agrumes retire presque tout : il garde le sucre et l’eau, rejette la pulpe et les membranes blanches, l’albédo. Or cette albédo concentre fibres solubles, vitamine C et bioflavonoïdes comme l’hespéridine, connue pour son rôle dans la santé cardiovasculaire et la tonicité veineuse. Aucun verre de jus, même frais, ne fournit cet ensemble.

Que mettre à la place du jus de fruits le matin ?

Les spécialistes rappellent que le fruit n’est pas l’ennemi, au contraire. « les fruits peuvent être consommés à tout moment de la journée, selon vos besoins et votre tolérance digestive », assure la diététicienne-nutritionniste Nathalie Deckert, citée par Charente Libre. Une étude de Santé publique France rappelait d’ailleurs que « 19 % des hommes et 25 % des femmes âgées de 18 à 85 ans déclaraient en 2021, des consommations de fruits et légumes en adéquation avec les recommandations du Programme national Nutrition-Santé (PNNS) ». L’enjeu est donc d’en manger davantage, mais surtout entiers.

Pour éviter le yoyo glycémique, les nutritionnistes conseillent de baser le premier repas sur un vrai apport de protéines, autour de 20 à 30 g : œufs, fromage, jambon ou skyr, associés à un fruit à croquer avec un peu de peau blanche pour profiter des fibres, plus un féculent complet. Ce trio protéines, fibres et fruit entier limite la ghréline, l’hormone de la faim, et stabilise l’énergie sur plusieurs heures. Remplacer le grand verre de jus par de l’eau, un café ou un thé non sucré, un fruit entier et un petit-déjeuner protéiné suffit souvent à faire disparaître le fameux creux de 17 heures après quelques jours.