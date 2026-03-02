Action : ce miroir néon design à moins de 8 € en promo change la déco et s’inspire d’une pièce culte vendue une fortune

En pleine Semaine d’Action, un miroir avec éclairage néon à moins de 8 € affole les fans de déco en France. Design ondulé, halo lumineux et promo limitée attisent toutes les convoitises.

Envie d’une déco qui fait tout de suite plus chic sans changer les meubles ni sortir un gros budget ? Depuis quelques saisons, les miroirs ondulés lumineux envahissent les intérieurs sur Instagram et TikTok. Ces pièces rappellent les vitrines des boutiques de design, avec cet effet halo qui rend chaque selfie plus flatteur. Problème, leurs prix laissent souvent les petits porte-monnaie sur le pas de la porte.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment suivre les tendances sans se ruiner : l’enseigne néerlandaise Action propose un miroir avec éclairage néon vendu à seulement 7,95 € pendant la Semaine d’Action du 25 février au 3 mars 2026, selon le catalogue de l’enseigne. Hors promo, il tourne autour de 9,95 €, soit toujours moins de 10 €. Un modèle compact, design et déjà très repéré en rayon. De quoi donner envie de le voir allumé chez soi.

Miroir néon Action : un design ondulé prêt à brancher

Ce miroir néon Action affiche des dimensions d’environ 24 x 40 cm pour une faible épaisseur, idéal dans une petite salle de bain comme au-dessus d’une coiffeuse. Son contour ondulé lui donne un look organique très tendance, loin des cadres rectangulaires classiques. L’éclairage néon LED intégré diffuse une lumière douce, avec une teinte blanche pratique pour se maquiller le soir, mais aussi des couleurs changeantes pour varier l’ambiance.

Côté pratique, l’accessoire est livré prêt à l’emploi grâce à une alimentation USB. Il suffit de le brancher à un adaptateur, une multiprise ou même un power bank pour qu’il s’allume, sans travaux électriques ni perçage compliqué. De jour, il fonctionne comme un miroir tout simple. Une fois la nuit tombée, la pièce se transforme en coin lumineux cosy, parfait pour un rituel beauté ou quelques photos.

Un mini miroir de créateur inspiré de l’icône Ultrafragola

Son allure rappelle clairement le célèbre miroir Ultrafragola, imaginé dans les années 70 par le designer italien Ettore Sottsass. Ce grand miroir rose aux courbes ondulées et au contour lumineux est devenu une star des réseaux sociaux et des intérieurs d’influenceuses. Problème, l’original s’affiche à un prix à cinq chiffres, soit plusieurs milliers d’euros sur le marché du design.

Le modèle Action en reprend les codes dans une version mini et abordable. Dans la presse déco, il est présenté comme « 1000 fois moins cher » que la pièce qui l’a inspiré. Quand certains miroirs néon ondulés se vendent autour de 19,95 € en enseignes de décoration et près de 200 € chez des marques spécialisées, ce prix sous la barre des 10 € fait clairement figure de bon plan. D’autant que ce type de pièce deux en un, miroir et lumière d’ambiance, grimpe facilement à trois chiffres ailleurs.

Comment ce miroir néon illumine chaque pièce de la maison

La force de ce miroir néon design, c’est sa polyvalence. Sa taille compacte permet de le glisser presque partout et de « transformer radicalement l’ambiance d’une pièce » avec un simple branchement. Dans une chambre, il crée un coin coiffeuse glamour. Dans un salon, il devient point focal lumineux au-dessus d’une console. En salle de bain, son halo donne un air de petite suite d’hôtel. Quelques idées d’installation à piocher selon vos envies :

Au-dessus d’une coiffeuse ou d’une commode pour un espace make-up et selfies.

Sur un mur d’entrée, pour un dernier regard avant de sortir et un accueil lumineux.

Derrière un canapé, mêlé à quelques affiches, pour structurer un coin salon cosy.